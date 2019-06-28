Происшествия
В Иркутской области подтоплены более 4 тысяч домовRT на русском 10:53
«В 48 населённых пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей», — сообщили в ведомстве.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
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Футбольный клуб "Сочи" потерпел поражение от клуба "Олимпия" из Любляны в контрольном матче на сборе в Словении.
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Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) оштрафовали британского пилота "Уильмса" Джорджа Расселла после квалификации Гран-при Австрии, сообщает F1News.ru.
Обновлено в 13:53
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА
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Футбол
Бальде Кейта может перейти в «Арсенал»
«Арсенал» нацелился на полузащитника «Монако» Бальде Кейта, сообщает издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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Авто
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Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Политика
Трамп побывает в межкорейской демилитаризованной зоне
Обновлено в 13:28
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Сутормина
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»
Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Политика
В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой
Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 14:12
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Политика
Пушков посоветовал возмущенному Порошенко быть скромнее
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:40
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28