Транспорт

Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводкаТАСС вчера в 18:30

Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области прервано из-за паводка, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна.
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с чего всё началось
Пресс-служба городской администрации Тулуна сообщила
 о перекрытии федеральной трассы Р-255 в Иркутской области из-за критического уровня воды в реке Ия.
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