Транспорт
Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводкаТАСС вчера в 18:30
Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области прервано из-за паводка, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна.
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Пресс-служба городской администрации Тулуна сообщила о перекрытии федеральной трассы Р-255 в Иркутской области из-за критического уровня воды в реке Ия.Московский Комсомолецвчера в 18:39
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На трассе «Сибирь» в Тулунском районе ограничили движение для автотранспорта
Твой Иркутсквчера в 20:26
Движение на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулуне закрыто из-за подъема воды
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 19:52
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Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
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Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
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Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о том, что в Киеве разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, который будет вещать для русскоговорящих людей по всему миру.
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В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
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Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
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Помпео насчитал пять «вмешательств России» в выборы США
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Обновлено вчера в 10:39
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Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
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Очередь на концерт Rammstein выстроилась с ночи
Поклонники метал-группы Rammstein еще ночью начали занимать очередь у московского стадиона «Лужники», где состоится концерт немецких музыкантов.
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