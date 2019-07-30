с чего всё началось

В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.

Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Энергетика Дальний Восток перевыполнил нормативы по запасам топлива – Новак Дальневосточный федеральный округ в целом по запасам топлива демонстрирует существенное перевыполнение установленных нормативов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Общество В Японии из-за жары погибли 11 человек Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.

Происшествия Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15 Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.

Происшествия В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.

Политика Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.

Футбол «Интер» повысил предложение по Джеко Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Кино Якутия стала регионом-лидером по количеству выпущенных фильмов Якутия является лидером количеству новых фильмов – за год их вышло шесть, тогда как остальные регионы сняли один-два фильма.

Космос Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.

Музыка Максим Ержан представит Казахстан на «Детском Евровидении 2019» Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Космос Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

Армия и оружие Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.

Политика На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур Федеральные эксперты полагают, что выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября, не обойдутся без второго тура.