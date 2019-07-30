Транспорт

В Тулуне закрыли федеральную трассуRT на русском вчера в 18:20

В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
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с чего всё началось
Пресс-служба городской администрации Тулуна сообщила
 о перекрытии федеральной трассы Р-255 в Иркутской области из-за критического уровня воды в реке Ия.
Московский Комсомолецвчера в 18:39

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Проезд транспорта по трассе Р-255 «Сибирь» ограничен в Тулуне

Иркутск Сегоднявчера в 19:50

Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка

ТАССвчера в 18:30

На трассе «Сибирь» в Тулунском районе ограничили движение для автотранспорта

Твой Иркутсквчера в 20:26

Движение на трассе Р-255 «Сибирь» прервал паводок

Вафианвчера в 19:00

Движение на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулуне закрыто из-за подъема воды

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 19:52

Полиция Приангарья рассказала об объездных путях из-за перекрытия трассы в Тулуне

ИрСитивчера в 23:32

В Тулуне закрыли федеральную трассу

РИА Новостивчера в 18:16
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Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Энергетика

Дальний Восток перевыполнил нормативы по запасам топлива – Новак

Дальневосточный федеральный округ в целом по запасам топлива демонстрирует существенное перевыполнение установленных нормативов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

В Японии из-за жары погибли 11 человек

Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15

Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек

В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол

«Интер» повысил предложение по Джеко

Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 16:52
Авто

Чиновников Забайкалья пересадят на государственное такси с системой ГЛОНАСС

Обновлено вчера в 22:41
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Кино

Якутия стала регионом-лидером по количеству выпущенных фильмов

Якутия является лидером количеству новых фильмов – за год их вышло шесть, тогда как остальные регионы сняли один-два фильма.
Обновлено вчера в 21:42
Космос

Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС

Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Музыка

Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Удмуртии в августе

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Стрелком на фестивале еды в Калифорнии оказался 19-летний подросток

Обновлено вчера в 16:02
Музыка

Максим Ержан представит Казахстан на «Детском Евровидении 2019»

Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.
Обновлено вчера в 09:05
Культура

Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В ДТП в Казахстане пострадали трое россиян

Обновлено вчера в 02:50
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено вчера в 06:32
Общество

Протестующие нарушили работу метро в Гонконге

Обновлено вчера в 22:18
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Космос

Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео

Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 00:57
Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика

На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур

Федеральные эксперты полагают, что выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября, не обойдутся без второго тура.
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Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
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