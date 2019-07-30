Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассуRT на русском вчера в 18:20
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
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с чего всё началось
Пресс-служба городской администрации Тулуна сообщила о перекрытии федеральной трассы Р-255 в Иркутской области из-за критического уровня воды в реке Ия.Московский Комсомолецвчера в 18:39
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На трассе «Сибирь» в Тулунском районе ограничили движение для автотранспорта
Твой Иркутсквчера в 20:26
Движение на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулуне закрыто из-за подъема воды
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 19:52
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Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Энергетика
Дальний Восток перевыполнил нормативы по запасам топлива – Новак
Дальневосточный федеральный округ в целом по запасам топлива демонстрирует существенное перевыполнение установленных нормативов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м
Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
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Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15
Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек
В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
«Интер» повысил предложение по Джеко
Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Чиновников Забайкалья пересадят на государственное такси с системой ГЛОНАСС
Обновлено вчера в 22:41
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Кино
Якутия стала регионом-лидером по количеству выпущенных фильмов
Якутия является лидером количеству новых фильмов – за год их вышло шесть, тогда как остальные регионы сняли один-два фильма.
Обновлено вчера в 21:42
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Музыка
Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Удмуртии в августе
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Стрелком на фестивале еды в Калифорнии оказался 19-летний подросток
Обновлено вчера в 16:02
Музыка
Максим Ержан представит Казахстан на «Детском Евровидении 2019»
Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.
Обновлено вчера в 09:05
Культура
Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В ДТП в Казахстане пострадали трое россиян
Обновлено вчера в 02:50
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Протестующие нарушили работу метро в Гонконге
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Космос
Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео
Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 00:57
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика
На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур
Федеральные эксперты полагают, что выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября, не обойдутся без второго тура.
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39