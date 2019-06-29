В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»Российская газета 05:10

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Спорт Олаф Ланге: «Россия может обыграть Белоруссию» Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге уверен, что россиянки способны обыграть Белоруссию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы и выйти в плей-офф.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.

Политика Трамп назвал Путина прекрасным парнем Глава Белого дома Дональд Трамп после встречи в Осаке на саммите G20 с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера прекрасным парнем и выразил удовлетворение тем, что они смогли обсудить много важных вопросов, в частности - сферу торговли.

Шоу-бизнес Меган Маркл ищет для сына третью няню за 6 недель Меган Маркл с принцем Гарри ищет для сына Арчи третью няню за 6 недель.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Футбол «Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Политика Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата» Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400 Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране.

Футбол МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас» Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.

Происшествия Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Политика Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.

Общество «Метрострой»: станции Фрунзенского радиуса достроят за два месяца «Метрострой» укладывается в сроки строительства трех станций Фрунзенского радиуса, об этом гендиректор компании Николай Александров заявил в интервью пресс-секретарю врио губернатора Петербурга Беглова Инне Карпушиной в Telegram-канале «Барышня в Смольном».

Происшествия Кокорина и Мамаева этапируют в колонию Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.

Шоу-бизнес Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.

Здоровье Эксперты: переедание сладкого в детстве влияет на вкусовые привычки во взрослом возрасте Согласно докладу Агентства санитарной безопасности (Anses) Франции, регулярное употребление сладких десертов и напитков ведет к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут предпочитать пищу с повышенным содержанием сахара.

Политика Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.