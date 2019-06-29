Транспорт

В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»Российская газета 05:10

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
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Дорожники сообщили об альтернативной дороге между Братском и Красноярском

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Между Иркутском и Братском с Красноярском закрыто автомобильное движение

ИА Альтаир00:58

Движение по трассе «Сибирь» закрыли в Тулунском районе из-за угрозы выхода воды

Сибирские Новостивчера в 07:11

Наводнение в Тулуне: участок федеральной трассы «Сибирь» остается закрытым

КП - Иркутсквчера в 23:15

Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

RT на русскомвчера в 23:15

Федеральная трасса «Сибирь» в Иркутской области затоплена паводком на протяжении 6 км

ТАССвчера в 22:20

Движение из Иркутска в Братск и Красноярск по трассе «Сибирь» закрыто из-за паводка

ИрСитивчера в 23:42
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Транспорт

В Приангарье паводок разрушил девять мостов

Обновлено в 07:14
Спорт

Олаф Ланге: «Россия может обыграть Белоруссию»

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге уверен, что россиянки способны обыграть Белоруссию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы и выйти в плей-офф.
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Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

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Комбаров играет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Крылья»

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Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

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Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Глава Белого дома Дональд Трамп после встречи в Осаке на саммите G20 с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера прекрасным парнем и выразил удовлетворение тем, что они смогли обсудить много важных вопросов, в частности - сферу торговли.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл ищет для сына третью няню за 6 недель

Меган Маркл с принцем Гарри ищет для сына Арчи третью няню за 6 недель.
Обновлено в 04:32
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
Обновлено в 06:54
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Футбол

Сутормин подпишет контракт с «Рубином» на 4 года

Обновлено в 05:00
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Политика

Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Политика

В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране.
Обновлено в 07:54
Футбол

МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Общество

«Метрострой»: станции Фрунзенского радиуса достроят за два месяца

«Метрострой» укладывается в сроки строительства трех станций Фрунзенского радиуса, об этом гендиректор компании Николай Александров заявил в интервью пресс-секретарю врио губернатора Петербурга Беглова Инне Карпушиной в Telegram-канале «Барышня в Смольном».
Обновлено в 04:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Здоровье

Эксперты: переедание сладкого в детстве влияет на вкусовые привычки во взрослом возрасте

Согласно докладу Агентства санитарной безопасности (Anses) Франции, регулярное употребление сладких десертов и напитков ведет к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут предпочитать пищу с повышенным содержанием сахара.
Обновлено в 06:26
Политика

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.
Обновлено в 07:25
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