Транспорт

В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»Российская газета 05:10

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
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