В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»Российская газета 05:10

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Политика Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.

Происшествия В Калмыкии пять человек погибли в ДТП Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Политика Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.

Происшествия В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Культура Художник Леонид Пастернак - неизвестный отец известного сына Мало кто знает, что отец писателя Бориса Пастернака - Леонид Пастернак — известный художник-живописец и график.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".

Общество Новая школа и садик появятся в Петербурге Жилая застройка квартала жилого комплекса «Царская столица», где находятся 13 многоэтажных домов, закончилась в 2017 году.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Авто Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.

Здоровье Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Происшествия В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.

Экономика Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба» Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.

Политика Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.