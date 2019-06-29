Транспорт
В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»Российская газета 05:10
В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Движение по трассе «Сибирь» закрыли в Тулунском районе из-за угрозы выхода воды
Сибирские Новостивчера в 07:11
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Музыка
Сосо Павлиашвили – певец, актёр, композитор
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei
На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске
Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено 27 июня в 17:02
Культура
Художник Леонид Пастернак - неизвестный отец известного сына
Мало кто знает, что отец писателя Бориса Пастернака - Леонид Пастернак — известный художник-живописец и график.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Общество
Новая школа и садик появятся в Петербурге
Жилая застройка квартала жилого комплекса «Царская столица», где находятся 13 многоэтажных домов, закончилась в 2017 году.
Обновлено в 08:34
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Авто
Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России
Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Обновлено вчера в 02:50
Здоровье
Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания
В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом
Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.
Обновлено в 05:45
Экономика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Политика
Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Политика
Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве
После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:38