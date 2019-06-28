Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домовРБК 02:10
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов. Об этом сообщается на официальном сайте Иркутской области.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Политика
Президенты Белоруссии и Таджикистана провели переговоры в Минске
28 июня в Минске прошли двусторонние переговоры между Александром Лукашенко и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Против директора компании «Рольф» возбудили уголовное дело
СК РФ в махинациях подозревает Сергея Петрова. Он является основателем предприятия «Рольф».
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
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Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 20:30
Политика
В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Технологии
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
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Экономика
Компания Лисина продает часть доли в НЛМК
Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать
Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Транспорт
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Экономика
Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2»
«Газпром» и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава корпорации Алексей Миллер.
Обновлено в 04:27
Экономика
МКБ выписал рецепт
Банк стал акционером аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.
Обновлено в 04:18
Космос
Добровольцы помогут найти астероиды на снимках «Хаббла»
Обновлено в 02:35
Политика
Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году
«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
Обновлено в 03:42
Общество
Евгений Кексин объявил о продаже бара «Юность»
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Игры
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Стоимость Minit в App Store составляет 379 рублей, а в Google Play цена у игры чуть поменьше — 329 рублей.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Наука
Учеными создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Инженерами из Гарварда создана первая настоящая киберпчела, которая может по-настоящему летать.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Как «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 17:31
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Шеф-повар Глен Пауэлл показал зрителям на своем YouTube-канале, как легко и быстро очистить чеснок.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
Обновлено в 03:15
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Производителей смартфонов обяжут предустанавливать российское ПО
«Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков», – говорится в публикации.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI
Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.
Обновлено вчера в 23:00