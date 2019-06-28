Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домовРБК 02:10

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов. Об этом сообщается на официальном сайте Иркутской области.
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Три детских сада, две школы, больницу и аэропорт подтопило в Нижнеудинске

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МЧС в Иркутске открыло горячую линию в связи с паводком

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Власти Приангарья пообещали компенсировать ущерб пострадавшим от паводка

ИрСитивчера в 22:25

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National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией

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Президенты Белоруссии и Таджикистана провели переговоры в Минске

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Армия и оружие

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Политика

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Обновлено в 02:30
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

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Обновлено в 04:08
Технологии

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
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Экономика

Компания Лисина продает часть доли в НЛМК

Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать

Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Транспорт

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка погибли два человека

В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Экономика

Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2»

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Экономика

МКБ выписал рецепт

Банк стал акционером аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.
Обновлено в 04:18
Космос

Добровольцы помогут найти астероиды на снимках «Хаббла»

Обновлено в 02:35
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Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году

«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
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Общество

Евгений Кексин объявил о продаже бара «Юность»

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Стоимость Minit в App Store составляет 379 рублей, а в Google Play цена у игры чуть поменьше — 329 рублей.
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Производителей смартфонов обяжут предустанавливать российское ПО

«Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков», – говорится в публикации.
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Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI

Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.
Обновлено вчера в 23:00
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