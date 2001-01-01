Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводкаТАСС вчера в 21:59

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

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