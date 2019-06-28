Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домовРБК 02:10
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов. Об этом сообщается на официальном сайте Иркутской области.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика
Трамп пошутил на встрече с Путиным
Обновлено в 02:15
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Общество
ФАС займется блокировкой сайтов с незаконной рекламой интернет-казино
По словам Никитиной, реклама казино представляет собой большую проблему, хотя она и запрещена официально.
Обновлено в 02:49
Экономика
ПИК построит жилье на бывшей территории майонезного завода в Москве
Группа компаний ПИК, подконтрольная миллиардеру Сергею Гордееву, займется застройкой территории Московского жирового комбината на 1-м Грайвороновском проезде, вл. 3, в районе Текстильщики.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Общество
Назван самый популярный у иностранцев регион России
Согласно исследованию, проведенному картографическим сервисом Maps.me, самыми популярными у иностранных туристов регионами России стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено 26 июня в 20:13
Транспорт
В центре Москвы началось благоустройство площади Академика Доллежаля
В центре Москвы начались работы по благоустройству площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улицы Лобачика и прилегающих территорий, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В отношении основателя «Рольфа» возбуждено дело
Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМК
Компания Владимира Лисина Fletcher Group продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится десять акций), сообщил Goldman Sachs, выступающий единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Политика
Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Общество
В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море
В Сети появилось видео, снятое после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Эксклюзивный Porsche 911 S 2.7 1967 года продадут на аукционе
Раритетный спорткар с гоночной родословной будет продан на аукционе «Bring A Trailer».
Обновлено в 02:54
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Политика
Орешкин заявил об отсутствии единой позиции по ВТО на G20
Страны G20 на первом заседнии саммита в Осаке не смогли выработать консолидированную позицию по реформированию Всемирной торговой организации, сообщил глава Минэнокомразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Обновлено вчера в 12:49
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено вчера в 13:26