Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домовРБК 02:10

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов. Об этом сообщается на официальном сайте Иркутской области.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти Приангарья пообещали компенсировать ущерб пострадавшим от паводка

ИрСитивчера в 22:25

4700 жителей Иркутской области третий день остаются без света из-за наводнения

Твой Иркутск03:03

Из подтопленной Тофаларии вывезли детей

Областная газета (г. Иркутск)01:44

За почти три дня в затопленных районах Прибайкалья выпало до 3,5 месячных норм осадков

ТАСС03:04

Более двух тысяч домов затоплены в Приангарье

Иркутск Сегодня02:19

Около 2-х тысяч жилых домов оказались подтоплены в Иркутской области

Эхо Москвывчера в 13:02

МЧС: в Иркутской области подтоплены паводком более 1800 домов

RT на русскомвчера в 12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

Трамп пошутил на встрече с Путиным

Обновлено в 02:15
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Общество

ФАС займется блокировкой сайтов с незаконной рекламой интернет-казино

По словам Никитиной, реклама казино представляет собой большую проблему, хотя она и запрещена официально.
Обновлено в 02:49
Экономика

ПИК построит жилье на бывшей территории майонезного завода в Москве

Группа компаний ПИК, подконтрольная миллиардеру Сергею Гордееву, займется застройкой территории Московского жирового комбината на 1-м Грайвороновском проезде, вл. 3, в районе Текстильщики.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Общество

Назван самый популярный у иностранцев регион России

Согласно исследованию, проведенному картографическим сервисом Maps.me, самыми популярными у иностранных туристов регионами России стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено 26 июня в 20:13
Транспорт

В центре Москвы началось благоустройство площади Академика Доллежаля

В центре Москвы начались работы по благоустройству площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улицы Лобачика и прилегающих территорий, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В отношении основателя «Рольфа» возбуждено дело

Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика

Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМК

Компания Владимира Лисина Fletcher Group продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится десять акций), сообщил Goldman Sachs, выступающий единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Политика

Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике

Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Обновлено вчера в 11:36
Общество

В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море

В Сети появилось видео, снятое после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области

Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Авто

Эксклюзивный Porsche 911 S 2.7 1967 года продадут на аукционе

Раритетный спорткар с гоночной родословной будет продан на аукционе «Bring A Trailer».
Обновлено в 02:54
Общество

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Политика

Орешкин заявил об отсутствии единой позиции по ВТО на G20

Страны G20 на первом заседнии саммита в Осаке не смогли выработать консолидированную позицию по реформированию Всемирной торговой организации, сообщил глава Минэнокомразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Обновлено вчера в 12:49
Единоборства

Альварес может провести поединок с Ковалевым

Обновлено в 01:32
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено вчера в 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное