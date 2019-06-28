В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домовРБК 02:10

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов. Об этом сообщается на официальном сайте Иркутской области.

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

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