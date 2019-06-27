Общество
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводкаТАСС 21:59
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Происшествия
Подросток в Турции поймал выпавшую из окна девочку
Обновлено в 19:54
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 19:43
Транспорт
Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин ответил на вопрос о возможном преемнике
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.
Обновлено в 15:33
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено в 11:36
Политика
Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским
Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 22:08
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Путин прибыл на саммит G20 в Японию
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где 28 июня стартует саммит «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 20:05
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова
Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании по резолюции, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Общество
Госдума одобрила закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочем дне для женщин, живущих в сельской местности.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Происшествия
ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»
В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Политика
Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Технологии
Сервис оценки качества вождения появится в России
В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Наука
Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров
Ученые пришли к выводу, что основной добычей доисторического крокодила были мелкие динозавры, такие как Weewarrasaurus.
Обновлено вчера в 02:42
Космос
В Италию отправлены составные части модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»
Российские специалисты сообщили, что Научно-производственное объединение имени Лавочкина оправило аэрокосмической корпорации Thales Alenia Space Italia составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено в 16:40
Футбол
Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки
Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня.
Обновлено 25 июня в 13:56
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек
Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.
Обновлено в 18:48
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14