Общество

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводкаТАСС 21:59

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Паводок на реках Уда и Большая Белая в Иркутской области попал на видео

IrkutskMedia22:30

Из-за паводков ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области

КП - Иркутск21:52

Спасатели эвакуировали более 800 человек в Иркутской области из-за паводка

ТАСС22:28

Более 800 человек эвакуировали в Иркутской области из-за дождевых паводков

ИрСити22:17

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводков

Твой Иркутск03:51

В Иркутской области из-за паводков ввели режим ЧС

ИА Альтаир03:20

Целые поселки оказались под водой в Иркутской области: видео с вертолета

ТК Звездавчера в 22:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Происшествия

Подросток в Турции поймал выпавшую из окна девочку

Обновлено в 19:54
Политика

Климкин обнародовал ноты России и Украины

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 19:43
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Здоровье

Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию

Обновлено в 12:53
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:08
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.
Обновлено в 15:33
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Обновлено в 11:36
Политика

Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским

Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 22:08
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

Путин прибыл на саммит G20 в Японию

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где 28 июня стартует саммит «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 20:05
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании по резолюции, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.
Обновлено в 12:31
Общество

Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

Обновлено в 04:12
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Общество

Госдума одобрила закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочем дне для женщин, живущих в сельской местности.
Обновлено в 10:39
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Происшествия

ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»

В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Политика

Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна

Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Технологии

Сервис оценки качества вождения появится в России

В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Наука

Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров

Ученые пришли к выводу, что основной добычей доисторического крокодила были мелкие динозавры, такие как Weewarrasaurus.
Обновлено вчера в 02:42
Космос

В Италию отправлены составные части модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»

Российские специалисты сообщили, что Научно-производственное объединение имени Лавочкина оправило аэрокосмической корпорации Thales Alenia Space Italia составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено в 16:40
Футбол

Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки

Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня.
Обновлено 25 июня в 13:56
Экономика

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек

Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.
Обновлено в 18:48
Общество

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное