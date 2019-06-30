Происшествия
В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводкаЭкономика сегодня вчера в 20:03
Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину, прибывшему в Братск для совещания по ЧС в регионе, доложил министр сельского хозяйства Максим Увайдов.
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Наводнение нанесло сельскому хозяйству Иркутской области ущерб в 300 млн рублей
IrkutskMediaвчера в 23:20
Минсельхоз: ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей
Интерфакс - Россиявчера в 18:07
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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