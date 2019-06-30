Происшествия

В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводкаЭкономика сегодня вчера в 20:03

Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину, прибывшему в Братск для совещания по ЧС в регионе, доложил министр сельского хозяйства Максим Увайдов.
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Назван ущерб от паводка в Иркутской области

Газета.Ru03:30

Наводнение нанесло сельскому хозяйству Иркутской области ущерб в 300 млн рублей

IrkutskMediaвчера в 23:20

Минсельхоз: ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей

Интерфакс - Россиявчера в 18:07

Власти оценили ущерб сельскому хозяйству в районах паводка под Иркутском

РБКвчера в 20:43

Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Иркутской области на 300 млн рублей

Известиявчера в 19:02

Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Иркутской области на 300 млн рублей

ТАССвчера в 18:17

Паводок нанёс сельскому хозяйству Приангарья ущерб в 300 млн рублей

ИрСитивчера в 21:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
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Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

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