Происшествия
В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводкаЭкономика сегодня вчера в 20:03
Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину, прибывшему в Братск для совещания по ЧС в регионе, доложил министр сельского хозяйства Максим Увайдов.
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Минсельхоз: ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей
Интерфакс - Россиявчера в 18:07
Наводнение нанесло сельскому хозяйству Иркутской области ущерб в 300 млн рублей
IrkutskMediaвчера в 23:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
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