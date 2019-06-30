Происшествия

В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводкаЭкономика сегодня вчера в 20:03

Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину, прибывшему в Братск для совещания по ЧС в регионе, доложил министр сельского хозяйства Максим Увайдов.
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Власти Иркутской области предполагают, что более 600 голов скота погибло в зоне паводка

ТАСС03:54

Минсельхоз: ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей

Интерфакс - Россиявчера в 18:07

Наводнение нанесло сельскому хозяйству Иркутской области ущерб в 300 млн рублей

IrkutskMediaвчера в 23:20

Паводок нанёс сельскому хозяйству Приангарья ущерб в 300 млн рублей

ИрСитивчера в 21:52

Власти оценили ущерб сельскому хозяйству в районах паводка под Иркутском

РБКвчера в 20:43

Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Иркутской области на 300 млн рублей

Известиявчера в 19:02

От наводнения в Иркутской области пострадали 43 сельскохозяйственные организации

Областная газета (г. Иркутск)03:06
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
Политика

Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия

Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Общество

Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске

В Красноярском крае в городе Канск ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:58
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Спорт

Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Обновлено в 18:02
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой

В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Обновлено в 06:34
Общество

Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров

Уровень воды в затопившей город Тулун реке Ия снизился до 1091 сантиметра.
Обновлено в 22:03
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Наука

Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками

Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено вчера в 02:14
Экономика

Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»

ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Авто

На выставке покажут уникальный Alfa Romeo Carabo 1968 года выпуска

Ожидается, что на выставке будет представлено несколько раритетных классических моделей, в том числе созданная в 1968 году на основе Alfa Romeo 33 Stradale концептуальная версия Alfa Romeo Carabo.
Обновлено в 03:35
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Политика

В Раде заявили о нежелании властей Украины заниматься обменом пленных

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что украинские власти не желают заниматься обменом пленных.
Обновлено в 19:14
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Общество

Основным досугом россияне назвали телевизор

Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Игры

Издатель A Plague Tale, Vampyr и Farming Simulator 19 отчитался о рекордном годе

Французский издатель Focus Home представил подробный отчёт по итогам прошедшего финансового года (1 апреля 2018-го — 31 марта 2019-го), ставшего для компании рекордным.
Обновлено в 15:53
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Космос

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе

Обновлено в 19:30
Происшествия

В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления

Паводковые воды в Иркутской области подтопили 3 тысячи 735 домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 02:03
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Экономика

Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России»

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 20:55
Космос

Золотой астероид сделает каждого землянина миллиардером

Миссия должна стартовать в 2022 году, через четыре года зонд должен добраться до астероида, который чрезвычайно богат металлами, включая золото, пишет издание Oil Price.
Обновлено вчера в 09:54
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