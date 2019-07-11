Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводненияLenta.ru 05:21

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения. Указ, подписанный губернатором Сергеем Левченко, опубликован на сайте областного правительства. В день траура на всей территории Иркутской области приспустят флаги.
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12 июля в Иркутской области объявлен днем траура по погибшим в паводках

Иркутск Сегодня05:15

12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения

Твой Иркутск06:31

12 июля объявили днём траура по погибшим в наводнении в Иркутской области

ИрСити04:47

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

RT на русском05:05

Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

ТАСС04:58

День траура объявлен в память о погибших в результате наводнения в Иркутской области

КП - Иркутск05:06

12 июля объявлен днем траура в Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)04:42
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

Обновлено в 10:48
Политика

Список потенциально опасных собак могут расширить

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Названа предварительная причина пожара возле ТЭЦ в Мытищах

Прорыв газопровода «Мосгаза» привел к пожару рядом с ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах, заявил замглавы МЧС России Илья Денисов 11 июля в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 10:30
Происшествия

Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Общество

Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Культура

Metallica выпустит детскую книжку

Metallica анонсировала иллюстрированную книгу для детей под названием "The ABCs of Metallica".
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

56-летняя Алена Свиридова продемонстрировала фигуру в бикини

В настоящее время артистка находится на отдыхе в Керчи. Во время отпуска она встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой.
Обновлено в 09:18
Общество

Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области

Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Волгограде нашли мертвой судью

В центре Волгограде обнаружили мертвой федерального судью Волжского городского суда Волгоградской области.
Обновлено в 10:52
Политика

Предложение Зеленского о люстрации затронет его собственную команду

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в случае официального принятия предложения украинского лидера о люстрации политиков времён экс-главы Украины Петра Порошенко, действие соответствующего документа будет распространяться и на нынешних членов команды Зеленского.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах

Генеральное консульство России в Салониках подтвердило, что во время урагана на полуострове Халкидики погибли двое россиян.
Обновлено в 04:04
Общество

К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте

Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Суд рассмотрит дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры 18 июля

Суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг назначил 18 июля датой рассмотрения дела жителя села Угут Сургутского района Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе 2019 года.
Обновлено в 08:10
Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ оказался неудачным

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае

Обновлено в 09:56
Происшествия

Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Политика

Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича

Евросоюз снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых членов его команды. Соответствующее решение принял суд ЕС.
Обновлено в 10:33
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.
Обновлено в 08:25
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 11:13
Футбол

УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках

УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Замглавы АСВ сбежал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина

Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников уволился и покинул Россию сразу после задержания полковника ФСБ Дмитрия Черкалина.
Обновлено в 06:26
Финансы

Индекс Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones в четверг на фондовых торгах в США впервые превысил показатель 27000 пунктов.
Обновлено в 11:26
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