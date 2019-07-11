Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводненияLenta.ru 05:21
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения. Указ, подписанный губернатором Сергеем Левченко, опубликован на сайте областного правительства. В день траура на всей территории Иркутской области приспустят флаги.
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Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Политика
Список потенциально опасных собак могут расширить
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Названа предварительная причина пожара возле ТЭЦ в Мытищах
Прорыв газопровода «Мосгаза» привел к пожару рядом с ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах, заявил замглавы МЧС России Илья Денисов 11 июля в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 10:30
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Общество
Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Культура
Metallica выпустит детскую книжку
Metallica анонсировала иллюстрированную книгу для детей под названием "The ABCs of Metallica".
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
56-летняя Алена Свиридова продемонстрировала фигуру в бикини
В настоящее время артистка находится на отдыхе в Керчи. Во время отпуска она встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой.
Обновлено в 09:18
Общество
Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области
Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Волгограде нашли мертвой судью
В центре Волгограде обнаружили мертвой федерального судью Волжского городского суда Волгоградской области.
Обновлено в 10:52
Политика
Предложение Зеленского о люстрации затронет его собственную команду
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в случае официального принятия предложения украинского лидера о люстрации политиков времён экс-главы Украины Петра Порошенко, действие соответствующего документа будет распространяться и на нынешних членов команды Зеленского.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
Генеральное консульство России в Салониках подтвердило, что во время урагана на полуострове Халкидики погибли двое россиян.
Обновлено в 04:04
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Суд рассмотрит дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры 18 июля
Суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг назначил 18 июля датой рассмотрения дела жителя села Угут Сургутского района Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе 2019 года.
Обновлено в 08:10
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ оказался неудачным
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае
Обновлено в 09:56
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Политика
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Евросоюз снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых членов его команды. Соответствующее решение принял суд ЕС.
Обновлено в 10:33
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 11:13
Футбол
УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках
УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Замглавы АСВ сбежал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина
Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников уволился и покинул Россию сразу после задержания полковника ФСБ Дмитрия Черкалина.
Обновлено в 06:26
Финансы
Индекс Dow Jones обновил исторический максимум
Промышленный индекс Dow Jones в четверг на фондовых торгах в США впервые превысил показатель 27000 пунктов.
Обновлено в 11:26