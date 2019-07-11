Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе. Соответствующий указ подписал губернатор области Сергей Левченко. «В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги», — цитирует указ губернатора пресс-служба правительства.

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

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