Общество

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводкаRT на русском 05:05

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе. Соответствующий указ подписал губернатор области Сергей Левченко. «В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги», — цитирует указ губернатора пресс-служба правительства.
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12 июля в Иркутской области объявлен днем траура по погибшим в паводках

Иркутск Сегодня05:15

12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения

Твой Иркутск06:31

12 июля объявлен днем траура в Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)04:42

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

RT на русском05:05

Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

ТАСС04:58

12 июля объявили днём траура по погибшим в наводнении в Иркутской области

ИрСити04:47

День траура объявлен в память о погибших в результате наводнения в Иркутской области

КП - Иркутск05:06
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Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика

Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО

Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Космос

Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению

Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Общество

УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми

Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59
Игры

Представлен трейлер шутера о войне между козлами — Goat of Duty

Компания 34BigThings представила трейлер нового шутера Goat of Duty.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Десятки военных самолетов пролетели в небе над Волгодонском

Рано утром 11 июля над Волгодонском были замечены военные самолеты.
Обновлено в 05:02
Общество

Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие

Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Названы три признака серьезных проблем с печенью

Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Авто

Кроссовер Buick Enclave стал богаче и «спортивнее»

Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше

Обновлено вчера в 12:09
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Спорт

С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Экономика

Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов

Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Происшествия

Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске

Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном

Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.
Обновлено в 00:12
Экономика

Олигарх Араз Агаларов попал под «дело Автодора»

Президент компании «Крокус» Араз Агаларов — российский олигарх азербайджанского происхождения и родственник президента Азербайджана, подозревается в нецелевом использовании денег, полученных им в рамках строительства в Подмосковье Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Обновлено в 06:21
Политика

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.
Обновлено в 04:42
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
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