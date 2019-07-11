В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения. Указ, подписанный губернатором Сергеем Левченко, опубликован на сайте областного правительства. В день траура на всей территории Иркутской области приспустят флаги.

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

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