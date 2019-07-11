Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводненияLenta.ru 05:21

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения. Указ, подписанный губернатором Сергеем Левченко, опубликован на сайте областного правительства. В день траура на всей территории Иркутской области приспустят флаги.
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В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

RT на русском05:05

12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения

Твой Иркутск06:31

День траура объявлен в память о погибших в результате наводнения в Иркутской области

КП - Иркутск05:06

12 июля в Иркутской области объявлен днем траура по погибшим в паводках

Иркутск Сегодня05:15

Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

ТАСС04:58

12 июля объявили днём траура по погибшим в наводнении в Иркутской области

ИрСити04:47

12 июля объявлен днем траура в Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)04:42
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