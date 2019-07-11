Напомним, что в Иркутской области число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС.

В Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после пожара на ТЭЦ в Мытищах СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности после пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах.

Политика Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Шоу-бизнес Меган Маркл раскритиковали за первое появление с сыном на публике Как пишет The Sun, супруга принца Гарри нарушила еще одну негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.

Спорт Сборная России по волейболу прошла в полуфинал Универсиады Сборная России по волейболу одержала победу в рамках четвертьфинала Универсиады в Неаполе.

Политика В США назвали главных претендентов на пост премьер-министра Украины Американский аналитический центр Atlantic Council представил пять кандидатов, которые, по его информации, рассматриваются в настоящий момент для назначения на пост премьер-министра Украины.

Происшествия Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.

Спорт Пожизненное наказание Мутко отменено Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Здоровье Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.

Теннис Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Происшествия Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

Шоу-бизнес Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.

Авто «Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata «Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Гаджеты Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.

Общество У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.

Транспорт «Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте компании, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Происшествия ФСБ проводит обыски в администрации Колпинского района Петербурга В четверг, 11 июля, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти проводят обыски в кабинетах администрации Колпинского района города, пишет «Фонтанка.ру».