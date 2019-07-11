Происшествия

В Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводненияРеальное время 05:32

Напомним, что в Иркутской области число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

12 июля в Иркутской области объявлен днем траура по погибшим в паводках

Иркутск Сегодня05:15

12 июля объявлен днем траура в Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)04:42

День траура объявлен в память о погибших в результате наводнения в Иркутской области

КП - Иркутск05:06

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

RT на русском05:05

Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

ТАСС04:58

12 июля объявили днём траура по погибшим в наводнении в Иркутской области

ИрСити04:47

12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения

Твой Иркутск06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:57
Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Волгограде нашли мертвой судью

Обновлено в 10:52
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после пожара на ТЭЦ в Мытищах

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности после пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Индии мать спасла от кремации сына, которого врачи считали мертвым

В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
Обновлено в 06:13
Общество

Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»

Обновлено в 10:27
Политика

Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое появление с сыном на публике

Как пишет The Sun, супруга принца Гарри нарушила еще одну негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено вчера в 22:45
Спорт

Сборная России по волейболу прошла в полуфинал Универсиады

Сборная России по волейболу одержала победу в рамках четвертьфинала Универсиады в Неаполе.
Обновлено в 08:13
Политика

В США назвали главных претендентов на пост премьер-министра Украины

Американский аналитический центр Atlantic Council представил пять кандидатов, которые, по его информации, рассматриваются в настоящий момент для назначения на пост премьер-министра Украины.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Спорт

Пожизненное наказание Мутко отменено

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад

Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.
Обновлено в 08:47
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп

Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено в 12:14
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 21:25
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Гаджеты

Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark

Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
Обновлено в 12:31
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Транспорт

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте компании, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Происшествия

ФСБ проводит обыски в администрации Колпинского района Петербурга

В четверг, 11 июля, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти проводят обыски в кабинетах администрации Колпинского района города, пишет «Фонтанка.ру».
Обновлено в 06:30
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное