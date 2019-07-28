Общество
В Иркутской области началась эвакуация из-за угрозы нового паводкаВедомости 07:06
Из-за сильных дождей вновь были подтоплены дома и участки, поднялся уровень воды в реках. Согласно прогнозу синоптиков дожди в Тулуне должны прекратиться только 29 июля. Паводки в Иркутской области начались в конце июня.
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