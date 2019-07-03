Происшествия
В Иркутской области из 15 поселков ушла водаАргументы и Факты 03 июля в 22:43
Подтопленными остаются 16 поселков Тулунского и Тайшетского районов Вода ушла из 15 поселков в Иркутской области, где из-за сильного паводка введен режим ЧС, сообщает РИА Новости. В настоящее время подтопленными в регионе остаются 16 поселков Тулунского и Тайшетского районов.
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В МЧС сообщили о сокращении числа подтопленных посёлков в Иркутской области
RT на русском02 июля в 22:55
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