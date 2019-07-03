Происшествия

В Иркутской области из 15 поселков ушла водаАргументы и Факты 03 июля в 22:43

Подтопленными остаются 16 поселков Тулунского и Тайшетского районов Вода ушла из 15 поселков в Иркутской области, где из-за сильного паводка введен режим ЧС, сообщает РИА Новости. В настоящее время подтопленными в регионе остаются 16 поселков Тулунского и Тайшетского районов.
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В Иркутской области вода уходит из подтопленных посёлков

Life.ru02 июля в 22:52

В Иркутской области из 15 поселков ушла вода

Аргументы и Факты03 июля в 22:43

В МЧС рассказали о ситуации с подтопленными поселками в Иркутской области

ФАН03 июля в 01:34

В МЧС сообщили о сокращении числа подтопленных посёлков в Иркутской области

RT на русском02 июля в 22:55

В Иркутской области вода ушла из 15 поселков

РИА Новости03 июля в 22:20

МЧС: из 11 посёлков Иркутской области ушла вода

Московский Комсомолец02 июля в 22:43

Вода ушла из 11 поселений Иркутской области за сутки

Коммерсантъ02 июля в 21:45
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Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом

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Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
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