Общество
На железной дороге в Тайшетском районе введен режим ЧС из-за паводковБайкал24 01:23
Режим чрезычайной ситуации добрался и до железной дороги. Так, ВСЖД объявило о режиме ЧС в Тайшетском районе в связи с паводками. Об этом сообщили на сайте "КП-Иркутск" в пятницу, 28 июня.
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Из-за паводков ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области
КП - Иркутсквчера в 21:52
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