На железной дороге в Тайшетском районе введен режим ЧС из-за паводковБайкал24 01:23

Режим чрезычайной ситуации добрался и до железной дороги. Так, ВСЖД объявило о режиме ЧС в Тайшетском районе в связи с паводками. Об этом сообщили на сайте "КП-Иркутск" в пятницу, 28 июня.

На железной дороге в Тайшетском районе введен режим ЧС из-за паводков

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