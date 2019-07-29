Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человекРоссийская газета 02:07
За минувшие сутки на территории нескольких районов Иркутской области прошли обильные осадки. Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Более 4 тыс. человек остались без света из-за нового паводка в Иркутской области
Интерфакс - Россия02:54
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Автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге
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