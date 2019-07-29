Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человекРоссийская газета 02:07

За минувшие сутки на территории нескольких районов Иркутской области прошли обильные осадки. Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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