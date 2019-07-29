Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человекРоссийская газета 02:07
За минувшие сутки на территории нескольких районов Иркутской области прошли обильные осадки. Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Происшествия
В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты
Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Политика
МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров
Сил и средств по тушению лесных пожаров в России недостаточно, группировка будет увеличена для скорейшей локализации и ликвидации огня.
Обновлено в 07:09
Космос
Маск выложил видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Обновлено 26 июля в 06:05
Кино
Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за первый уикенд
Обновлено в 07:31
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Футбол
Месси подвергся нападению на Ибице
Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от Международной космической станции (МКС), о чём сообщает сетевое издание «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную от «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш) государственной корпорации Роскосмос.
Обновлено в 07:48
Авто
Озвучена стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с «автоматом»
Стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» в заводской комплектации с автоматической коробкой (АКПП) передач стартует от миллиона рублей, а за топовый вариант придется доплатить 300 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС
Обновлено в 07:40
Политика
В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение ввести украинские войска в Россию может исходить только от нездорового человека, и посоветовал украинским силовикам заняться наведением порядка внутри своей страны.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
Обновлено в 07:01
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Происшествия
Суд назначил первый штраф за участие в акции 27 июля в Москве
Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука за участие в несанкционированной акции в центре города 27 июля.
Обновлено в 08:00