Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводкаBFM.ru 07:55

Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области перекрыли из-за паводка сразу в трех направлениях: на Иркутск, Братск и Тайшет. Причина перекрытия связана с угрозой выхода воды из реки Ия на проезжую часть. Весь личный состав ГИБДД работает на улицах Тулуна.
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Эвакуация в Тулуне: в городе подтоплен 31 дом

КП - Иркутск08:23

Более 800 домов подтоплены в Тулуне Иркутской области к вечеру 28 июня

IrkutskMedia10:35

Жителей города Тулуна эвакуируют

Иркутск Сегодня05:45

МЧС: в Тулуне подтоплено более 800 домов

Телеинформ10:11

В Тулуне эвакуируют жителей. Река Ия вышла из берегов и топит город

Вести Иркутск08:08

Около 900 домов подтоплены в Тулуне к вечеру 28 июня

ИрСити10:07

Власти иркутского Тулуна отключили электричество в подтопленной части города

ТАСС10:21
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Кино

Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 09:06
Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Общество

На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция

На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.
Обновлено в 07:00
Общество

ООН провозгласила 2015-2019 годы самыми жаркими за историю наблюдений

Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу

Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.
Обновлено в 03:43
Политика

Трамп отказался говорить с премьером Испании, указав ему на его место

Президент США Дональд Трамп перед заседанием на саммите G20 указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево

Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено в 06:25
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи

В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

Обновлено в 09:19
Авто

Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW

Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика

Гаврилов не исключил, что в будущем совершит паломничество в Грузию

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В ДНР рассказали о пострадавших в ходе обстрела Ясиноватой

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Климову и Месхи официально развели

Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Пензе суд вынес решения по делу Савина, Ширшиной и Титковой

В пятницу, 28 июня, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по громкому делу, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.
Обновлено в 09:49
Музыка

Объявлены лауреаты конкурса им. Чайковского

Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае

Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Обновлено в 10:11
Общество

Лидеров стран G20 накормили травами и цветами

Организаторы саммита G20 рассказали, какие блюда и напитки предлагались лидерам «большой двадцатки» во время рабочего ланча.
Обновлено в 09:27
Футбол

ЦСКА подтвердил трансфер Ткачева в тульский «Арсенал»

В четверг, 27 июня, "Арсенал" объявил о выкупе контракта с Ткачевым у ЦСКА. Соглашение с хавбеком рассчитано до 2021 года.
Обновлено в 05:43
Общество

Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет

«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой

Количество воды начало неумолимо увеличиваться и вскоре она оказалась даже в доме.
Обновлено в 09:00
Финансы

Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
Обновлено в 10:39
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел

Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Здоровье

Индейка на страже молодости: диетическая птица «отодвинет» старость

Обновлено в 01:27
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