Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводкаBFM.ru 07:55
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке министерства. Предварительное оповещение проведено, однако большинство населения отказывается эвакуироваться, сказали в ведомстве.
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Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
Обновлено в 15:41
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:45
Политика
Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами
Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.
Обновлено в 15:56
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Милан» отреагировал на исключение из еврокубков
"Милан" согласился с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отстранить клуб от выступления в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения финансового фэйр-плей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Полиция обнаружила крупную финансовую пирамиду
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство обнаружило и пресекло деятельность крупной финансовой пирамиды, в которую с 2016 по 2019 год вложились более двух тысяч человек.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Авто
Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный двигатель от Nissan GT-R
На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Тольятти застрелен директор клуба «Ахмат»
Обновлено в 04:04
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
Обновлено в 15:13
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Бритни Спирс оделась так, будто ей все еще 17 лет
Обновлено в 02:32
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Спорт
Баскетболистки сборной России уступили команде Сербии в матче ЧЕ
Баскетболистки сборной России потерпели второе поражение в рамках чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии, уступив в матче хозяйкам турнира команде Сербии.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях
В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Экономика
МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка
Форум пройдет в Санкт-Петербурге в третий раз и за это время успел зарекомендовать себя как уникальная дискуссионная площадка, способствующая развитию межгосударственного сотрудничества на уровне бизнес сообщества, научных кругов и органов государственной власти, а также выработке решений для дальнейшего использования ресурсов Мирового океана.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк
Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
Обновлено в 13:42
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика
Лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии
Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 16:04