Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводкаBFM.ru 07:55

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке министерства. Предварительное оповещение проведено, однако большинство населения отказывается эвакуироваться, сказали в ведомстве.
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МЧС: в Тулуне подтоплено более 800 домов

Телеинформ10:11

Более 800 домов подтоплены в Тулуне Иркутской области к вечеру 28 июня

IrkutskMedia10:35

Около 900 домов подтоплены в Тулуне к вечеру 28 июня

ИрСити10:07

Перекрытый Тулун, двое пропавших, мертвый скот и помощь из Новосибирска – что известно о паводке на западе региона

ИА Альтаир07:46

В Тулуне эвакуируют жителей. Река Ия вышла из берегов и топит город

Вести Иркутск08:08

Жителей города Тулуна эвакуируют

Иркутск Сегодня05:45

Уровень воды в Иркутской области за два часа вырос до 13 м

ТАСС16:36
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Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

Обновлено в 15:41
Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:45
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами

Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.
Обновлено в 15:56
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Футбол

«Милан» отреагировал на исключение из еврокубков

"Милан" согласился с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отстранить клуб от выступления в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения финансового фэйр-плей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Полиция обнаружила крупную финансовую пирамиду

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство обнаружило и пресекло деятельность крупной финансовой пирамиды, в которую с 2016 по 2019 год вложились более двух тысяч человек.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Происшествия

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

Обновлено в 03:08
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Авто

Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный двигатель от Nissan GT-R

На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Тольятти застрелен директор клуба «Ахмат»

Обновлено в 04:04
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
Обновлено в 15:13
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Бритни Спирс оделась так, будто ей все еще 17 лет

Обновлено в 02:32
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Общество

В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция

Обновлено в 15:22
Спорт

Баскетболистки сборной России уступили команде Сербии в матче ЧЕ

Баскетболистки сборной России потерпели второе поражение в рамках чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии, уступив в матче хозяйкам турнира команде Сербии.
Обновлено в 16:33
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях

В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Экономика

МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка

Форум пройдет в Санкт-Петербурге в третий раз и за это время успел зарекомендовать себя как уникальная дискуссионная площадка, способствующая развитию межгосударственного сотрудничества на уровне бизнес сообщества, научных кругов и органов государственной власти, а также выработке решений для дальнейшего использования ресурсов Мирового океана.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк

Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
Обновлено в 13:42
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика

Лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии

Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 16:04
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