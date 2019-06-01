Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводкаBFM.ru 07:55

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке министерства. Предварительное оповещение проведено, однако большинство населения отказывается эвакуироваться, сказали в ведомстве.
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В Тулуне эвакуируют жителей. Река Ия вышла из берегов и топит город

Вести Иркутск08:08

Более 800 домов подтоплены в Тулуне Иркутской области к вечеру 28 июня

IrkutskMedia10:35

Жителей города Тулуна эвакуируют

Иркутск Сегодня05:45

Наводнение в Тулуне: подтоплено уже более 800 домов

КП - Иркутск10:45

МЧС: в Тулуне подтоплено более 800 домов

Телеинформ10:11

Около 900 домов подтоплены в Тулуне к вечеру 28 июня

ИрСити10:07

Эвакуация в городе Тулун Иркутской области продолжится ночью

ТАСС12:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Политика

Переговоры Путина и Трампа закончились

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились.
Обновлено в 02:29
Политика

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Экономика

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
Общество

Сергею Звереву изменили наказание за пикет у стен Кремля

Московский городской суд уменьшил размер штрафа, который нужно заплатить стилисту Сергею Звереву за пикет у стен Кремля, передаёт 28 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:18
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет

"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Общество

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:08
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области

Обновлено в 12:50
Наука

Тунгусский метеорит становится источником передовых технологий

Первым исследователем Тунгусской катастрофы стал соратник академика В.И.Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Л.А.Кулик.
Обновлено 26 июня в 01:28
Здоровье

Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди

Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди.
Обновлено в 11:53
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено в 03:56
Политика

Священников «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Обновлено в 12:30
Здоровье

Фармацевт рассказала, чем опасны советские лекарства

Фармацевт Нина Голубева рассказала, чем опасны марганцовка и бальзам "Звездочка", сообщает "Вечерний Волгоград".
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Форум «Армия-2019» открылся сегодня в Волгоградской области

Волгоградцы, посетившие форум, остались очень довольны, ведь здесь можно было и пострелять, и снаряжение примерить и насладиться боевой мощью российского вооружения.
Обновлено в 10:19
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