Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводкаBFM.ru 07:55
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке министерства. Предварительное оповещение проведено, однако большинство населения отказывается эвакуироваться, сказали в ведомстве.
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