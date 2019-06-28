Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за роста уровня водыТАСС 08:00

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. "По прогнозам синоптиков, уровень воды может подняться до 1,5 метра", - добавили в пресс-службе. Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МЧС: в Тулуне подтоплено более 800 домов

Телеинформ10:11

Более 800 домов подтоплены в Тулуне Иркутской области к вечеру 28 июня

IrkutskMedia10:35

Около 900 домов подтоплены в Тулуне к вечеру 28 июня

ИрСити10:07

Наводнение в Тулуне: подтоплено уже более 800 домов

КП - Иркутск10:45

В Тулуне эвакуируют жителей. Река Ия вышла из берегов и топит город

Вести Иркутск08:08

Жителей города Тулуна эвакуируют

Иркутск Сегодня05:45

Более тысячи домов попали в зону подтопления в иркутском городе Тулуне

ТАСС17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Шоу-бизнес

Божена Рынска написала два заявления в полицию

Обновлено в 12:29
Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Общество

Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений

Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Политика

Встреча Путина и Трампа началась на саммите G20

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест

Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест.
Обновлено в 11:55
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк

Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Экономика

Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле снизилась до 33%

Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле 2019 года снизилась на 1,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:44
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Эксперт рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье

Глава отдела Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Екатерина Иванова в беседе с радио Sputnik рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье.
Обновлено в 13:26
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Энергетика

Правительство разморозит цены на топливо

Богданов отметил, что соглашение о заморозке цен на топливо между правительством и нефтяными компаниями действует до 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Футбол

В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон

Обновлено в 12:54
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Политика

Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов считает, что вынесенный в его отношении запрет на въезд в Грузию говорит о радикальном настрое представителей официальной власти.
Обновлено в 15:52
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.
Обновлено в 15:24
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное