Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за роста уровня водыТАСС 08:00
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. "По прогнозам синоптиков, уровень воды может подняться до 1,5 метра", - добавили в пресс-службе. Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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