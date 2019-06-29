Происшествия
В Иркутской области число жертв паводка выросло до пятиРоссийская газета 13:05
В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех погибших и 351 пострадавшем от паводка.
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с чего всё началось
Пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах. "Число погибших выросло до пяти человек и несколько числятся пропавшими без вести", - сказал собеседник агентства.ТАСС11:22
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