Происшествия
В Иркутской области число жертв паводка выросло до пятиРоссийская газета 13:05
В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех погибших и 351 пострадавшем от паводка.
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