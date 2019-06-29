В Иркутской области число жертв паводка выросло до пятиРоссийская газета 13:05

В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех погибших и 351 пострадавшем от паводка.

В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти

Общество Москва установила температурный антирекорд В субботу, 29 июня, в Москве установилась аномально низкая температура.

Политика Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область Ранее в субботу СМИ сообщали, что в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести.

Экономика Минтруд увеличит пенсии всем россиянам В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.

Происшествия В Москве на Курском вокзале убили мужчину На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Футбол «Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.

Политика Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Музыка Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт прямо на сцене Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт на сцене во время концерта в британском городке Стокпорт.

Политика Юлия Тимошенко унизила Вакарчука в прямом эфире Во время обсуждения очередного проекта по построению светлого будущего для граждан Украины лидер партии «Голос», певец Святослав Вакарчук, не смог ответить на прямой вопрос Тимошенко, сколько жители «незалежной» ежемесячно платят за газ.

Политика Суд США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой Федеральный суд заблокировал выделение средств минобороны на строительство стены на границе США с Мексикой, президент Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.

Общество Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».

Футбол Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо» Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.

Происшествия В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в доме в городе Ковров, в результате которого погиб 1 человек, пострадали 11, сообщили в СУСК по региону.

Интернет Приложение, раздевающее женщин, закрыли спустя четыре дня после старта Разработчики научили сервис «обнажать» людей на фото с помощью нейросети, «натренировав» его на 10 тыс. фотографий обнаженных женщин.

Наука У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили древний затонувший огромный корабль с амфорами, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол «Рубин» объявил о переходе Сутормина «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.

Авто УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.

Политика Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.