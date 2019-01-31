Происшествия
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткойРБК 22:10
В результате столкновения маршрутки с грузовиком в Иркутской области погибли четыре человека, пишет «Иркутск сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Погибшие — три пассажира и водитель маршрутки. Еще пять человек пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Общество
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.
Обновлено в 20:34
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году
Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
Обновлено в 20:53
Транспорт
В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено в 20:52
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Наука
Найден 35000-летний череп современного человека
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Галкин ответил на претензии Ахеджаковой
Телеведущий Максим Галкин ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой, которая обвинила его в спекуляциях на ее имени при создании и исполнении пародийных номеров.
Обновлено в 22:52
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
Обновлено в 21:36
Общество
В Красноярском крае за год произвели 935 тыс. декалитров водки
В 2018 году в Красноярском крае произвели 935 тыс. декалитров водки, что на 7% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 22:59
Политика
Трех журналистов испанского агентства Efe задержали в Венесуэле
Три журналиста испанского информационного агентства Efe задержаны в Венесуэле, сообщило агентство на своей странице в Twitter.
Обновлено в 23:01
Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
На мощность 6,2-литрового 659-сильного двигателя V8 LT4 новый пакет, включающий 10-ступенчатую коробку-«автомат», практически не влияет, зато аэродинамика благодаря уникальной калибровке трекового режима улучшается в разы.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Жертвами пожара в Хабаровском крае стали мать и трое детей
В селе Маяк Хабаровского края возник пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате трагедии погибли четыре человека — мать и трое детей.
Обновлено в 21:56
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Общество
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Происшествия
СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых
Следователи планируют задержать по делу отца и сына Арашуковых нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 09:57
Наука
Обнаружена новая опасность кошек
Обновлено в 11:59
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Здоровье
В Хабаровском крае произошла вспышка ящура
Обновлено в 23:10
Космос
На орбите Земли засекли мусорный мешок
Обновлено в 15:16
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Обновлено в 04:40
Экономика
«Газпром» занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
"Газпром" открыл программу заимствований нового года кредитом японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) на 500 млн евро, привлеченным в январе 2019 года сроком до 2023 года, сообщается в материалах "Газпрома", имеющихся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 17:17
Политика
На Кубе прокомментировали решение Канады сократить дипмиссию в Гаване
Намерение властей Канады сократить численность дипломатического персонала на Кубе после заявлений об «акустических атаках» не способствует налаживанию диалога между странами.
Обновлено в 22:59
Экономика
Каждый десятый россиянин запланировал покупку жилья или машины в 2019-м
В 2019 году каждый десятый россиянин планирует приобрести автомобиль или обзавестись жильем: купить квартиру или дом.
Обновлено в 16:03
Политика
Канделаки прокомментировала совместные фото с Арашуковым
Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале прокомментировала совместные фото с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, отметив при этом, что "всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека".
Обновлено в 19:59