Происшествия

В Иркутской области банкомат принял 430 тыс. купюрами «Банка приколов»
REGNUM
вчера в 23:28

Более 400 тыс. рублей удалось незаконно получить в банкомате Сбербанка двоим жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.
REGNUMвчера в 23:28
с чего всё началось
Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр "банка приколов" и получила около 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба
 Усть-Илимского городского суда.
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Иркутская область
Область в России
Субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Образована 26 сентября 1937 года при разделении Восточно-Сибирской области РСФСР на Иркутскую и Читинскую области.
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