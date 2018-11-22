Происшествия
В Иркутской области банкомат принял 430 тыс. купюрами «Банка приколов»
В Иркутской области банкомат принял 430 тыс. купюрами «Банка приколов»REGNUMвчера в 23:28
Более 400 тыс. рублей удалось незаконно получить в банкомате Сбербанка двоим жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.
REGNUMвчера в 23:28
с чего всё началось
Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр "банка приколов" и получила около 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.РИА Новостивчера в 09:03
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Двое жителей Приангарья положили на свой счет почти 500 тысяч рублей «Банка приколов»
IrkutskMediaвчера в 22:31
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Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
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В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры
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В Екатеринбурге сбивший троих пешеходов водитель обжаловал арест
"Апелляция на арест водителя автомобиля Honda, сбившего на тротуаре улицы Фурманова троих человек, будет рассмотрена Свердловским областным судом 23 ноября в 10.00 (08:00 мск)", – говорится в сообщении.
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В Новой Москве угнали автомобиль стоимостью более 5 млн рублей
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 стоимостью более 5 млн рублей украден в Новой Москве.
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