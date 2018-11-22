с чего всё началось

Более 400 тыс. рублей удалось незаконно получить в банкомате Сбербанка двоим жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

Происшествия Происшествия Адвокат рэпера Хаски сообщил о трех административных протоколах

Происшествия Происшествия Суд повторно дал пожизненный срок убившему 19 женщин экс-милиционеру

Происшествия Происшествия Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Происшествия Происшествия NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.

Происшествия Происшествия СК начал проверку обрушения моста под Воронежем Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.

Происшествия Происшествия Врачи в КБР вытащили из мужчины пулю, которая была в нем 30 лет

Происшествия Происшествия Во Владивостоке полиция начала проверку после ДТП с автобусом

Происшествия Происшествия В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Происшествия Полиция задержала подозреваемых в кражах из банкоматов в Подмосковье Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж денег из банкоматов в Подмосковье.

Происшествия Происшествия В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.

Происшествия Происшествия В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры

Происшествия Происшествия Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю

Происшествия Происшествия Движение на МКАД затруднено после ДТП Жителей и гостей столицы предупредили о затруднении движения на внутренней стороне МКАД в районе Рязанского проспекта.

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге сбивший троих пешеходов водитель обжаловал арест "Апелляция на арест водителя автомобиля Honda, сбившего на тротуаре улицы Фурманова троих человек, будет рассмотрена Свердловским областным судом 23 ноября в 10.00 (08:00 мск)", – говорится в сообщении.