с чего всё началось

Более 400 тыс. рублей удалось незаконно получить в банкомате Сбербанка двоим жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

Происшествия Происшествия Во Владивостоке полиция начала проверку после ДТП с автобусом

Происшествия Происшествия Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

Происшествия Происшествия СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле

Происшествия Происшествия Суд повторно дал пожизненный срок убившему 19 женщин экс-милиционеру «При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Происшествия Происшествия Следователи начали проверку после обрушения моста под Воронежем Доследственная проверка инициирована по факту причинения вреда здоровью людей при обрушении моста в Терновском районе Воронежской области во время проведения ремонтных работ.

Происшествия Происшествия Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю

Происшествия Происшествия В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц лицея в Барнауле, где выявлены случаи травли школьников, сообщается на сайте ведомства в среду.

Происшествия Происшествия NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.

Происшествия Происшествия Полиция задержала подозреваемых в кражах из банкоматов в Подмосковье Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж денег из банкоматов в Подмосковье.

Происшествия Происшествия Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.

Происшествия Происшествия Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта.

Происшествия Происшествия В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Происшествия На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.