Происшествия
В Иркутской области банкомат принял 430 тыс. купюрами «Банка приколов»
В Иркутской области банкомат принял 430 тыс. купюрами «Банка приколов»REGNUMвчера в 23:28
Более 400 тыс. рублей удалось незаконно получить в банкомате Сбербанка двоим жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.
REGNUMвчера в 23:28
с чего всё началось
Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр "банка приколов" и получила около 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.РИА Новостивчера в 09:03
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Двое жителей Приангарья положили на свой счет почти 500 тысяч рублей «Банка приколов»
IrkutskMediaвчера в 22:31
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Происшествия
Во Владивостоке полиция начала проверку после ДТП с автобусом
Обновлено в 00:29
Происшествия
Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре
Обновлено в 00:43
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле
Обновлено в 00:26
Происшествия
Суд повторно дал пожизненный срок убившему 19 женщин экс-милиционеру
«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Следователи начали проверку после обрушения моста под Воронежем
Доследственная проверка инициирована по факту причинения вреда здоровью людей при обрушении моста в Терновском районе Воронежской области во время проведения ремонтных работ.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 00:38
Происшествия
СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц лицея в Барнауле, где выявлены случаи травли школьников, сообщается на сайте ведомства в среду.
Обновлено в 00:46
Происшествия
NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии
Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в кражах из банкоматов в Подмосковье
Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж денег из банкоматов в Подмосковье.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР
Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП
Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов
Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 00:45
Происшествия
На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства
Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Во Вьетнаме при возгорании автоцистерны погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли после того, как грузовик-цистерна с нефтью столкнулся с другим транспортным средством, перевернулся и загорелся во вьетнамской провинции Биньфыок, сообщает портал Vietnam Plus со ссылкой на местное новостное агентство.
Обновлено в 00:38