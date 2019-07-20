Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводкаКоммерсантъ 10:12
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших. По его словам, из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено, из 48 мостов 46 восстановлено.
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99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее.
— Сергей Левченко, российский политикТАСС 07:00
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