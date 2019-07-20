Общество
В Иркутской области 99% пострадавших от паводка получили компенсацииРоссийская газета 09:48
99 процентов пострадавших от подтоплений во время паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты, люди постепенно возвращаются к обычной жизни.
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99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее.
— Сергей Левченко, российский политикТАСС 07:00
с чего всё началось
Как сообщил в Instagram губернатор региона Сергей Левченко, уже восстановлено 250 из 300 поврежденных автодорог и 46 из 48 мостов, вновь открыт проезд по федеральной трассе.Российская газета09:48
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