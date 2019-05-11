Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай ТархановRT на русском 01:10
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева. «Большое горе, скончался Николай Тарханов», — приводит сайт слова Стародубцева.
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