Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай ТархановRT на русском 01:10

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева. «Большое горе, скончался Николай Тарханов», — приводит сайт слова Стародубцева.
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Умер режиссер Николай Тарханов

РИА Новости01:57

Умер иркутский режиссер Николай Тарханов

КП - Иркутсквчера в 22:52

Режиссёр Николай Тарханов скончался в Иркутске

ИрСитивчера в 23:55

Скончался иркутский режиссёр Николай Тарханов

Иркутск Сегоднявчера в 23:40

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Московский Комсомолец02:18

В Иркутске скончался режиссер Николай Тарханов

Твой Иркутсквчера в 22:29

В Иркутске скончался известный режиссёр Николай Тарханов

Байкал24вчера в 20:55
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Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
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Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
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О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
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Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
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Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
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Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
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Авто

Присадки в масло для двигателя: хорошо это или плохо

Первоочередная задача, которую ставят перед собой производители присадок (в их числе Liqui Moly, Hi-Gear, Fenom, Супротек, XADO) – это возвращение автомобильного двигателя, имеющего износ деталей, к заводским параметрам, снижение расхода масла и топлива, а также продление срока службы агрегата, не имеющего серьезную выработку.
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Общество

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
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Кварацхелия рассказал о своем дебютном голе за «Локомотив»

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Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

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Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке

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В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
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Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

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В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
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Футбол

Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли

Фанаты могут выбрать трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.
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Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
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14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят

Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
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«Голден Стэйт» без Дюрэнта выиграл серию у «Хьюстона» в плей-офф НБА

"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" в серии второго раунда плей-офф НБА и вышел в финал Западной конференции.
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Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
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