Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай ТархановRT на русском 01:10

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева. «Большое горе, скончался Николай Тарханов», — приводит сайт слова Стародубцева.
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Умер режиссер Николай Тарханов

РИА Новости01:57

Скончался режиссер и фотограф Николай Тарханов

Московский Комсомолец02:18

В Иркутске скончался известный режиссёр Николай Тарханов

Байкал24вчера в 20:55

Умер иркутский режиссер Николай Тарханов

КП - Иркутсквчера в 22:52

В Иркутске скончался режиссер Николай Тарханов

Твой Иркутсквчера в 22:29

Не использовать свои таланты - гневить Господа: памяти Николая Тарханова

Глагол. Иркутское обозрениевчера в 21:09

Скончался иркутский режиссёр Николай Тарханов

Иркутск Сегоднявчера в 23:40
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Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Обновлено в 04:45
Авто

Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более

По мнению специалистов портала speedme, лидером рейтинга стал новый Bugatti Chiron, справедливо титулованный самым быстрым автомобилем в мире.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Обновлено в 02:39
Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:02
Наука

Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
Обновлено в 03:37
Политика

Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Культура

В Москве прощаются с Евгением Крылатовым

Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Россиянка пыталась ввезти в Белоруссию более 100 кг экстази

Обновлено в 04:54
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Транспорт

С начала года отремонтировали 23 станции столичного метрополитена

С начала 2019 года ремонт провели на 23 станциях столичного метрополитена, передает АГН «Москва» слова заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Обновлено в 03:54
Футбол

Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка

10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено 09 мая в 13:23
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Политика

Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ

Токио необходимо как можно скорее добиться успеха в переговорах с Россией по вопросам мирного договора, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно по возвращении из Москвы.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

Обновлено в 02:25
Происшествия

14 рейсов на Sukhoi Superjet 100 отменили в «Аэрофлоте»

Обновлено вчера в 08:03
Хоккей

Волк и Диц подписали новые контракты с «Барысом»

Обновлено в 02:56
Происшествия

Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 14:29
Хоккей

Гол Кучерова вошел в топ-3 по итогам первого дня ЧМ-2019

Гол нападающего сборной России Никиты Кучерова вошел в тройку лучших по итогам первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 04:47
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 04:17
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Главное