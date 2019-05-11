Кино
В Иркутске умер режиссер Николай ТархановРоссийская газета 07:26
Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни. О его кончине сообщили в администрации Иркутска, выразив соболезнования.
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Не использовать свои таланты - гневить Господа: памяти Николая Тарханова
Глагол. Иркутское обозрениевчера в 21:09
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Политика
В Госдуме оценили заявление о влиянии России на экономику Украины
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, заявившего об имеющихся у России мощных рычагах влияния на украинскую экономику.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Культура
В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым
Обновлено в 04:56
Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
В 2019 году президент в аналогичном гала-матче забросил пять шайб, принеся команде победу со счетом 12:7.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
В Ингушетии скончался самый пожилой житель России
В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Группа молодых людей в Первоуральске до смерти забила подростка
Группа молодых людей до смерти забила пятнадцатилетнего подростка.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выложила редкие архивные семейные фото
Анастасия Заворотнюк редко обсуждает на публике свою семью и своих родственников.
Обновлено в 07:03
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Хоккей
Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве
По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
Обновлено вчера в 12:36
Музыка
Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Кино
Сестры Вачовски займутся созданием новой «Матрицы»
Обновлено в 02:38
Здоровье
7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Экономика
В Госдуме обсудят снижение ипотечных ставок до 8%
Законодатель напомнил о поручении президента России Владимира Путина в его послании Федеральному собранию – добиться снижения ипотечной ставки до 8% годовых и ниже.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Наука
Учёные нашли останки ещё одного динозавра с крыльями летучей мыши
Китайскими палеонтологиами на территории провинции Ляонин были обнаружены окаменелости нового рода и вида некрупных динозавров, принадлежащих семейству скансориоптеригидов, у которых имеются перепончатые крылья, как у современных летучих мышей.
Обновлено в 01:30
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34