Кино

В Иркутске умер режиссер Николай ТархановРоссийская газета 07:26

Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни. О его кончине сообщили в администрации Иркутска, выразив соболезнования.
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Мэрия Иркутска выразила соболезнования в связи со смертью Николая Тарханова

Байкал2406:31

Не использовать свои таланты - гневить Господа: памяти Николая Тарханова

Глагол. Иркутское обозрениевчера в 21:09

Скончался режиссер и фотограф Николай Тарханов

Московский Комсомолец02:18

Скончался иркутский режиссёр Николай Тарханов

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Умер иркутский режиссер Николай Тарханов

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В Иркутске скончался режиссер Николай Тарханов

Твой Иркутсквчера в 22:29

Умер режиссер Николай Тарханов

РИА Новости01:57
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Политика

В Госдуме оценили заявление о влиянии России на экономику Украины

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, заявившего об имеющихся у России мощных рычагах влияния на украинскую экономику.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Культура

В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым

Обновлено в 04:56
Здоровье

Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Обновлено в 06:39
Хоккей

Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

В 2019 году президент в аналогичном гала-матче забросил пять шайб, принеся команде победу со счетом 12:7.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Группа молодых людей в Первоуральске до смерти забила подростка

Группа молодых людей до смерти забила пятнадцатилетнего подростка.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выложила редкие архивные семейные фото

Анастасия Заворотнюк редко обсуждает на публике свою семью и своих родственников.
Обновлено в 07:03
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Бритни Спирс покинула здание суда босиком

Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Хоккей

Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии

Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве

По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
Обновлено вчера в 12:36
Музыка

Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Кино

Сестры Вачовски займутся созданием новой «Матрицы»

Обновлено в 02:38
Здоровье

7 правил, чтобы дожить до 100 лет

Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Экономика

В Госдуме обсудят снижение ипотечных ставок до 8%

Законодатель напомнил о поручении президента России Владимира Путина в его послании Федеральному собранию – добиться снижения ипотечной ставки до 8% годовых и ниже.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Наука

Учёные нашли останки ещё одного динозавра с крыльями летучей мыши

Китайскими палеонтологиами на территории провинции Ляонин были обнаружены окаменелости нового рода и вида некрупных динозавров, принадлежащих семейству скансориоптеригидов, у которых имеются перепончатые крылья, как у современных летучих мышей.
Обновлено в 01:30
Футбол

Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
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