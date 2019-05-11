Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай ТархановRT на русском 01:10
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева. «Большое горе, скончался Николай Тарханов», — приводит сайт слова Стародубцева.
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Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Эксперт оценил решение Трампа об увеличении пошлины на товары из Китая
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал решение Дональда Трампа о повышении пошлин на ввоз в страну товаров китайского производства.
Обновлено в 04:24
Общество
Ветеран из России вручил мэру Вены снимок, сделанный при освобождении города в 1945 году
Бургомистр Вены Михаэль Людвиг провел встречу с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Москаленко, который в апреле 1945 года водружал австрийский флаг над ратушей Вены в знак освобождения Австрии от нацизма.
Обновлено в 04:18
Музыка
К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение
Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено вчера в 05:56
Хоккей
Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией
В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Обновлено в 03:10
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Политика
США обвинили Россию в манипуляции валютой
Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Общество
В крематории на Шафировском пройдет капитальный ремонт
Выбор подрядчика пройдет 30 мая.
Обновлено в 02:25
Футбол
Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС
Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный «Ультратанк»
Обновлено в 04:08
Общество
Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая
Обновлено вчера в 03:26
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
Индия окончательно отказалась от покупки комплексов «Панцирь-С», выбрав южнокорейские K30 «Biho»
Как следует из данных индийского издания «Army Recognition», военным предстояло выбрать наиболее эффективную систему противовоздушной обороны, и, несмотря на тот факт, что российские разработчики представили два образца техники – «Тунгуска-М1» и «Панцирь-С1», выбор всё же был сделан в пользу комплекса «K30 Biho».
Обновлено в 02:16
Наука
Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых
Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Армия и оружие
ВКС нанесли по сирийским боевикам 542 удара за 5 дней
Мощнейшие авиаудары ВКС заставляют боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» отступать, передавая тем самым под контроль сирийских военных города, захваченные несколько лет назад.
Обновлено в 03:59
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:44
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте
Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Космос
Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на МКС
Замечания в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС написала Россия в Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после стыковки корабля Dragon 2, созданного компанией Илона Маска SpaceX.
Обновлено 09 мая в 20:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18