В Иркутске умер режиссёр Николай ТархановRT на русском 01:10

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева. «Большое горе, скончался Николай Тарханов», — приводит сайт слова Стародубцева.

Политика Эксперт оценил решение Трампа об увеличении пошлины на товары из Китая Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал решение Дональда Трампа о повышении пошлин на ввоз в страну товаров китайского производства.

Общество Ветеран из России вручил мэру Вены снимок, сделанный при освобождении города в 1945 году Бургомистр Вены Михаэль Людвиг провел встречу с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Москаленко, который в апреле 1945 года водружал австрийский флаг над ратушей Вены в знак освобождения Австрии от нацизма.

Музыка К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.

Происшествия В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Общество Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.

Политика США обвинили Россию в манипуляции валютой Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.

Футбол Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Армия и оружие Индия окончательно отказалась от покупки комплексов «Панцирь-С», выбрав южнокорейские K30 «Biho» Как следует из данных индийского издания «Army Recognition», военным предстояло выбрать наиболее эффективную систему противовоздушной обороны, и, несмотря на тот факт, что российские разработчики представили два образца техники – «Тунгуска-М1» и «Панцирь-С1», выбор всё же был сделан в пользу комплекса «K30 Biho».

Армия и оружие ВКС нанесли по сирийским боевикам 542 удара за 5 дней Мощнейшие авиаудары ВКС заставляют боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» отступать, передавая тем самым под контроль сирийских военных города, захваченные несколько лет назад.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Политика В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.

Транспорт В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Происшествия В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.

Космос Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на МКС Замечания в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС написала Россия в Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после стыковки корабля Dragon 2, созданного компанией Илона Маска SpaceX.