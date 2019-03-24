Общество
В Иркутске прошел митинг в защиту БайкалаГрани.ру 08:12
Волонтеры продолжали их собирать и во время митинга. Акции в защиту Байкала в воскресенье проходят более чем в 50 городах России. В Москве около 100 человек вышли на митинг в парке Сокольники.
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