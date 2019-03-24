Общество

В Иркутске прошел митинг в защиту БайкалаГрани.ру 08:12

Волонтеры продолжали их собирать и во время митинга. Акции в защиту Байкала в воскресенье проходят более чем в 50 городах России. В Москве около 100 человек вышли на митинг в парке Сокольники.
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Митинг в защиту Байкала прошел в Иркутске

Твой Иркутск07:08

В Улан-Удэ прошел митинг против строительства завода на Байкале

Ариг Ус04:57

В Сургуте прошел митинг в защиту Байкала

Новости Югры07:39

В Москве и Иркутске прошли митинги в защиту Байкала

РБК09:21

Митинг в защиту Байкала прошел в парке Сокольники

Эхо Москвы08:00

В Уфе 24 марта пройдет пикет в защиту Байкала

КП - Уфа21 марта в 05:59

Сургут примет участие во всероссийской акции по защите озера Байкал

ИА СИА-Пресс21 марта в 05:49
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Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
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Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министром

Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.
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Происшествия

После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка

После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
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Эберг победила в масс-старте, Вирер выиграла Кубок мира

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Обновлено в 01:30
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
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Политика

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Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Общество

Магнитная буря началась на Земле

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Политика

Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте».
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Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Обновлено в 05:27
Происшествия

Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104

Обновлено в 08:53
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

В субботу новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.
Обновлено вчера в 03:42
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.
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Политика

В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»

Обновлено в 07:00
Политика

Кремль отказался менять позицию по Голанским высотам

Кремль не изменил свою позицию по вопросу признания Голанских высот частью Израиля, несмотря на американо-израильские договоренности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».
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Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Происшествия

При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин

Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Футбол

Назван состав сборной России на матч с Казахстаном

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными

Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
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Общество

Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста

Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
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Общество

Алексей Текслер поблагодарил жителей за комментарии в Instagram

Обновлено в 08:01
Футбол

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
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Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
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Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
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В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп

Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
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Хоккей

Тарасенко вышел на шестое место по голам за всю историю «Сент-Луиса»

Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Зенитные системы С-300 двинулись на запад

В Калининградской области замечены перемещения систем ПВО С-300.
Обновлено в 07:24
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