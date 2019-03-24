Общество
В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера БайкалРосбалт 06:32
В Иркутске прошел митинг в защиту озера Байкал. Участие в мероприятии приняли почти 1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации города. В то же время активисты сообщают, что в акции участвовали около 3 тыс. человек.
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Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика
В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии
Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Ессентуках обрушилась стена пристройки жилого многоквартирного дома
Обрушение стены пристройки старого многоквартирного жилого дома произошло в городе Ессентуки Ставропольского края.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо
Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Тоттенхэм» хочет подписать голкипера «Лацио»
Голкипер римского "Лацио" Томас Стракоша может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Обновлено в 09:16
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Политика
Постпредство России при НАТО: Запад не учел уроки Югославии
В постоянном представительстве России при НАТО заявили, что на Западе не учли последствия событий 20-летней давности в Югославии, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии
Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Политика
Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям
Подготовка президента России Владимира Путина к публичным мероприятиям заключается в проработке материалов по линии ведомств, встречах с главами министерств и ознакомлении с внешними и внутренним делами страны.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у границ России
Самолет Boeing RC-135V Rivet Joint США заметили у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве
Обновлено в 10:17
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Наука
Жестокое обращение с детьми усугубляет депрессию и меняет структуру мозга
Ученые заявляют, что жестокое обращение с детьми вызывает уменьшение островковой коры центрального отдела нервной системы.
Обновлено 22 марта в 05:29
Происшествия
В Историческом музее посетители самовольно повесили лишнюю картину
Посетительницы разглядели мужчину и женщину, которые буквально за пару минут спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Фёдоровны, повесили её фото в раме и удалились из зала.
Обновлено в 10:40
Авто
Озвучен ТОП-5 подержанных автомобилей по цене LADA Vesta
Ориентируясь на LADA Vesta, ставшую бестселлером российского рынка в 2018 году, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ликвидных подержанных автомобилей в России по цене от 550 000 до 750 000 рублей.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Политика
Канал Коломойского обвинил Порошенко в убийстве брата
На телеканале "1+1" обвинили украинского президента Петра Порошенко в убийстве собственного брата.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Политика
Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку
О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Футбол
Казахстан — Россия 0:3 (2-й тайм)
Денис Черышев оформил дубль в матче второго отборочного тура ЧЕ-2020 против Казахстана, который проходит в эти в Нур-Султане.
Обновлено в 10:48
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопад
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Тротилом по льду: боевую авиацию ЗВО отправят бомбить ледовые заторы
Боевые самолеты и вертолеты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приведены в готовность для борьбы с ледовыми заторами на реках.
Обновлено в 10:02
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16