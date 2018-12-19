Происшествия
В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте
В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пунктеREGNUM02:48
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено 17 декабря 2018 года. В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря мужчины и женщина в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска. Злоумышленники жестоко избили женщину, а затем вместе изнасиловали.
REGNUM02:48
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