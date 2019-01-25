Происшествия
В Иркутске эвакуировали как минимум шесть больницГазета.Ru вчера в 21:32
В Иркутске и пригороде эвакуированы персонал и пациенты как минимум шести больниц из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. По данным ведомства, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили утром в пятницу, 25 января.
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с чего всё началось
Количество организаций в Иркутской области, получивших в пятницу сообщения о минировании, достигло 23, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.ТАССвчера в 21:41
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Эвакуация в школах и больницах: в Иркутске прошла волна ложных сообщений о минировании
КП - Иркутсквчера в 22:02
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