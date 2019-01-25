Происшествия

В Иркутске эвакуировали как минимум шесть больницГазета.Ru вчера в 21:32

В Иркутске и пригороде эвакуированы персонал и пациенты как минимум шести больниц из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. По данным ведомства, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили утром в пятницу, 25 января.
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с чего всё началось

В Иркутской области 23 объекта получили сообщения о бомбах

Количество организаций в Иркутской области, получивших в пятницу сообщения о минировании, достигло 23, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
ТАССвчера в 21:41

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В Иркутске «заминировали» шесть больниц и две школы

Московский Комсомолецвчера в 21:55

Организации Иркутска возвращаются к работе после эвакуации из-за ложного минирования

ТАССвчера в 23:08

Все медучреждения Иркутска возобновили работу после эвакуации

Твой Иркутсквчера в 23:43

Эвакуация в школах и больницах: в Иркутске прошла волна ложных сообщений о минировании

КП - Иркутсквчера в 22:02

Число организаций, получивших сообщения о минировании, в Приангарье выросло до 23

ИрСитивчера в 22:50

Массовые эвакуации. Без паники

Иркутск Сегоднявчера в 23:30

Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минирования

RT на русскомвчера в 21:03
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Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в Балашихе

Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Неизвестные напали на полицейских в Нальчике

Четверо вооруженных преступников напали на сотрудников полиции в Нальчике.
Обновлено вчера в 12:00
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Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала прекращены

Полиция острова Гернси прекратила поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета, на котором был аргентинский футболист Эмилиано Сала.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

На юго-западе Москвы столкнулись скорая и такси

Автомобиль такси и скорая помощь столкнулись на юго-западе Москвы, три человека пострадали, рассказали РИА Новости в четверг в пресс-службе госавтоинспекции столицы.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34

По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака

Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв

Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

В Новосибирске посетитель больницы проломил доктором стену

Следственный комитет начал проверку скандального инцидента в Новосибирске: посетитель больницы избил врача-травматолога.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Двое детей погибли в ДТП в Татарстане

Двое детей погибли и один пострадал в результате столкновения автомобиля с фурой на участке трассы Казань - Ульяновск в Татарстане.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Твери пропали трое несовершеннолетних детей

Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд «Сова» сообщил о том, что в Твери пропали трое несовершеннолетних детей.
Обновлено вчера в 16:17
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