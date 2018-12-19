Происшествия
В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте
В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пунктеREGNUM02:48
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено 17 декабря 2018 года. В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря мужчины и женщина в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска. Злоумышленники жестоко избили женщину, а затем вместе изнасиловали.
REGNUM02:48
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Происшествия
ФСБ сообщила о нейтрализации членов ИГ в Ставрополе
ФСБ России сообщает о пресечении деятельности членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Ставрополе.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении
Ранее спутница Бунтмана Лидия Скрябина рассказала, что после празднования дня рождения главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова у ресторана «Шинок» на них напал вооруженный водитель.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В онкоцентре им. Блохина в Москве нашли несколько неопознанных тел
Обновлено в 03:00
Происшествия
С крыши вестибюля метро «Улица 1905 года» украли букву М
Обновлено в 03:56
Происшествия
Полицейские в Выборге со стрельбой догоняли джип с подростком за рулем
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Челябинской области мать заподозрили в убийстве годовалого сына
По данным следствия, днем 18 декабря в квартире дома села Ларино Уйского района 21-летняя местная жительница нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства
На электронную почту Московского городского суда (Мосгорсуда), который 18 декабря рассматривал апелляции по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, неизвестный прислал угрозы в адрес судьи.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Удмуртии при пожаре погибли четыре человека
В Удмуртии в городе Сарапуле в результате пожара в двухэтажном бараке погибли четыре человека, включая одного ребёнка.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Под Тулой в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Водитель "пятнашки" получил крайне тяжелые травмы и был госпитализирован. В момент аварии в салоне автобуса находились шесть человек.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Банда автомошенников предстала перед судом
По данным следствия, в период с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек) совершали хищения дорогостоящих автомобилей.
Обновлено в 04:13
Происшествия
На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Суд признал виновным въехавшего в переход в Москве водителя
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Сургутском районе водитель сбил подростков на переходе
В городском поселении Федоровский на пешеходном переходе водитель, ехавший по встречке, сбил двух мальчиков: они перебегали дорогу на зеленый.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Вице-мэра Сочи по ЖКХ приговорили к году колонии
Разница между тарифом ООО "ТСМ" и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 млн руб. Паламарчук трижды занимал пост вице-мэра по ЖКХ в администрации Сочи: в 2003 – 2007, 2009 – 2010 и в 2013 – 2018 годах.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Суд в Иркутске вынес два новых приговора по делу о «Боярышнике»
Обновлено в 04:21