В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero. Об этом информирует Press TV со ссылкой на заявление КСИР. По данным телеканала, танкер был задержан в связи с нарушением международных правил.

В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе

Политика Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.

Авто Рестайлинговый Hyundai Solaris получил новый двигатель Речь идет о силовой установке Smartstream. Рабочий объём цилиндров двигателя 1,6 литра.

Политика Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.

Политика Владимир Путин прибыл в Магнитогорск Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.

Интернет «ВКонтакте» анонсировала сервис знакомств Lovina «ВКонтакте» объявила о запуске собственной сети знакомств. Сервис получит название Lovina, его основой станут видеозвонки и видеоистории.

Кино В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки» Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Футбол Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив» Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде.

Армия и оружие В США обеспокоились военным сотрудничеством России и Китая По словам адмирала, Россия на Дальнем Востоке со своими баллистическими ракетами и подводными лодками представляет угрозу для самого существования США, а военное усиление Китая может привести к тому, что в середине следующего десятилетия США потеряют свое преимущество.

Экономика Пенсионеры получат прибавку уже в августе Пенсионный фонд России назвал размер прибавки к пенсии, которую получат работающие пенсионеры уже с 1 августа.

Политика Зеленский уволил посла Украины в США Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Общество В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары В Южной Корее начали массово бойкотировать товары из Японии на фоне дипломатического конфликта по поводу выплаты компенсаций, которых Сеул требует от Токио за годы колонизации Корейского полуострова.

Футбол «Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового "Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.

Кино Эдвард Фёрлонг вернётся к роли Джона Коннора в новом «Терминаторе» На San Diego Comic-Con 2019 Тим Миллер, режиссёр грядущей картины «Терминатор: Тёмные судьбы», подтвердил, что в фильме появится Джон Коннор.

Кино Две новые части «Хеллоуина» выйдут в 2020 и 2021 году Картина «Halloween Kills» («Хеллоуин убивает») выйдет на экраны 16 октября 2020 года, а через год ― 15 октября 2021-го ― в кинотеатрах покажут «Halloween Ends» («Конец Хеллоуина»).

Кино Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну своей смерти Напомним, что Король Ночи был убит в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Его смерть вызвала массу споров между поклонниками ленты.

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57 Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.

Армия и оружие Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера Украина рассматривает возможность покупки больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были списаны Польшей еще в конце 2013 года.

Религия В Москве построят современный храм со стеклянной стеной Православный храм в современном стиле со стеклянной стеной появится в долине реки Сетунь на западе Москвы, рассказали в пятницу в Москомархитектуры.