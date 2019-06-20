Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике СШАРоссийская газета 00:50

В армии США уклонились от комментариев на этот счет. Между тем представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что в воздушном пространстве Ирана не было американских дронов. Отношения между Вашингтоном и Тегераном переживают серьезный кризис.
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Reuters: Иран сбил беспилотник США в международном воздушном пространстве

ТАСС02:49

Источник в США подтвердил информацию о сбитом американском беспилотнике

Lenta.ru03:50

СМИ назвали международное воздушное пространство местом атаки на дрон США

РБК03:34

В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника

РИА Новости00:53

МИД Ирана назвал провокационными действия сбитого беспилотника США

RT на русском05:21

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Газета.Ru05:29

Иран сообщил о сбитом американском беспилотнике

Коммерсантъвчера в 23:23
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Спорт

IAAF получила большую часть данных допинг-проб легкоатлетов из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 04:13
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Космос

Холодный гало-газ вращается как галактические диски

Почти десять лет назад теоретические модели предсказывали, что угловой момент вращающегося холодного гало-газа частично компенсирует гравитационную силу, тянущую его к галактике, тем самым замедляя скорость аккреции газа и удлиняя период роста диска.
Обновлено вчера в 06:16
Авто

Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric

Британская машиностроительная компания MINI официально представит электрокар Cooper SE Electric 9 июля текущего года.
Обновлено в 05:41
Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%

Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться из-за зарплат

«Хочу, чтобы люди, сидящие в интернете или у телевизора, не сердились, что у них нет таких зарплат», — добавил президент, указав, что существует большая разница и по отраслям, и по регионам.
Обновлено в 05:44
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Общество

Жара в Петербурге продержится до выходных

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей

Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семейство Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В аэропорту Шереметьево умер пассажир

В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Путин назвал основные проблемы здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной

Обновлено в 04:24
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга

Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Экономика

Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения

При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Спорт

Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину

Обновлено в 05:16
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление заключения под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:08
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом

На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Кино

Певица Монеточка снимется в новом фильме Жоры Крыжовникова

Обновлено в 04:09
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Футбол

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Часть семей цыган вернулась в Чемодановку

Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика

Умер избитый в Черкассах украинский журналист

Обновлено в 01:49
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовики

В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.
Обновлено в 04:07
Недвижимость

В России запустили ипотеку на строительство частных домов

Обновлено в 04:34
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