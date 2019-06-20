Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике СШАРоссийская газета 00:50
В армии США уклонились от комментариев на этот счет. Между тем представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что в воздушном пространстве Ирана не было американских дронов. Отношения между Вашингтоном и Тегераном переживают серьезный кризис.
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Спорт
IAAF получила большую часть данных допинг-проб легкоатлетов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало большую часть данных допинг-проб московской лаборатории независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 04:13
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Космос
Холодный гало-газ вращается как галактические диски
Почти десять лет назад теоретические модели предсказывали, что угловой момент вращающегося холодного гало-газа частично компенсирует гравитационную силу, тянущую его к галактике, тем самым замедляя скорость аккреции газа и удлиняя период роста диска.
Обновлено вчера в 06:16
Авто
Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric
Британская машиностроительная компания MINI официально представит электрокар Cooper SE Electric 9 июля текущего года.
Обновлено в 05:41
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%
Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться из-за зарплат
«Хочу, чтобы люди, сидящие в интернете или у телевизора, не сердились, что у них нет таких зарплат», — добавил президент, указав, что существует большая разница и по отраслям, и по регионам.
Обновлено в 05:44
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Общество
Жара в Петербурге продержится до выходных
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей
Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семейство Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В аэропорту Шереметьево умер пассажир
В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Путин назвал основные проблемы здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.
Обновлено в 05:44
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину
Обновлено в 05:16
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live
Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление заключения под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:08
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом
На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Кино
Певица Монеточка снимется в новом фильме Жоры Крыжовникова
Обновлено в 04:09
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика
Умер избитый в Черкассах украинский журналист
Обновлено в 01:49
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовики
В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.
Обновлено в 04:07