Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУBFM.ru 03:31
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
Обновлено в 08:17
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Кино
«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории
Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 02:51
Технологии
Энергомаш прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
НПО Энергомаш произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено в 12:44
Кино
Ушел из жизни актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который известен по роли Павла в комедии «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым
Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
По данным канала CNN, один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Политика
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на информацию об ударе ВКС по рынку Сирии
В заявлении ведомства сказано, что анонимные представители финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" сообщили о якобы нанесенном ВКС России ударе по рынку в провинции Идлиб.
Обновлено в 08:25
Футбол
Лопырева вступилась за фанатов «Спартака», избитых ОМОНом
Посол ЧМ-2018, "Мисс Россия-2003" Виктория Лопырева прокомментировала события на "Ростов Арене", где ОМОН применил физическую силу в отношении фанатов "Спартака".
Обновлено в 12:12
Политика
Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами
Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»
Обновлено в 09:34
Музыка
Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Грузинские военные ответили на заявления России
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе
Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе, подметив, на снимках не видны синяки.
Обновлено в 11:15
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41