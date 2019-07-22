Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУBFM.ru 03:31

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Власти Ирана объявили о раскрытии американской шпионской сети

Эхо Москвы06:00

Иран раскрыл вербовщиков из ЦРУ и показал их на видео

Lenta.ru05:20

СМИ: 17 человек осуждены в Иране за шпионаж в пользу США

ТАСС02:51

В Иране сообщили об аресте 17 «шпионов» ЦРУ

RT на русском03:57

Спецслужбы Ирана заявили об аресте 17 шпионов ЦРУ

РБК03:38

Иранские спецслужбы раскрыли 17 американских шпионов

РИА Новости04:14

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Интерфакс02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Ашберн

17 шпионов ЦРУ арестованы в Иране

Вести.UZ04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Обновлено в 12:03
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Футбол

«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ

Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
Обновлено в 08:17
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Кино

«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории

Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Обновлено в 02:51
Технологии

Энергомаш прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»

НПО Энергомаш произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено в 12:44
Кино

Ушел из жизни актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, который известен по роли Павла в комедии «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым

Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 00:34
Политика

На выборах в Раду Украины Надежда Савченко получила восемь голосов

Обновлено в 08:10
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

По данным канала CNN, один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Политика

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив

В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»

На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на информацию об ударе ВКС по рынку Сирии

В заявлении ведомства сказано, что анонимные представители финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" сообщили о якобы нанесенном ВКС России ударе по рынку в провинции Идлиб.
Обновлено в 08:25
Футбол

Лопырева вступилась за фанатов «Спартака», избитых ОМОНом

Посол ЧМ-2018, "Мисс Россия-2003" Виктория Лопырева прокомментировала события на "Ростов Арене", где ОМОН применил физическую силу в отношении фанатов "Спартака".
Обновлено в 12:12
Политика

Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами

Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»

Обновлено в 09:34
Музыка

Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Грузинские военные ответили на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Происшествия

На Урале после взрыва газа разместили жильцов пострадавшего дома

Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе

Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе, подметив, на снимках не видны синяки.
Обновлено в 11:15
Политика

Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Главное