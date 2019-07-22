Политика
Будут казнить: иранские силовики арестовали 17 шпионов ЦРУSM News 03:41
Сенатор поддел британцев По информации иранских силовиков, арестованные работали на Центральное разведывательное управление США. Им уже вынесли приговоры, некоторые будут казнены, сообщает агентство Fars.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика
На выборах в украинский парламент победила партия Зеленского
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено в 08:30
Общество
ФСИН попросила профинансировать повышение зарплат сотрудникам
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) попросили у Минфина России о выделении дополнительного финансирования для увеличения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Российская военная база в Абхазии отмечает 101-ю годовщину со дня образования
Обновлено в 05:45
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Гражданскую активистку убили в Петербурге
Обновлено в 14:32
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Технологии
НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Трамп предложил стать посредником в споре между Индией и Пакистаном
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 13:07
Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:55
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Ленобласти
В Ленинградской области столкнулись пять легковых машин. В результате аварии пострадали двое детей, рассказал источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:30
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Происшествия
После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили дело
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги.
Обновлено в 13:29
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Роспотребнадзор остановил работу сыроварни с полуголыми сотрудниками
Роспотребнадзор сообщил о вынесении временного запрета на работу сыроварни в Нижегородской области, где работники нарушали правила санитарии.
Обновлено в 12:05
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Футбол
Ракитич не уверен, что останется в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи
Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.
Обновлено в 12:35
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено в 09:02