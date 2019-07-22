Политика

Будут казнить: иранские силовики арестовали 17 шпионов ЦРУSM News 03:41

Сенатор поддел британцев По информации иранских силовиков, арестованные работали на Центральное разведывательное управление США. Им уже вынесли приговоры, некоторые будут казнены, сообщает агентство Fars.
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Тегеран отчитался об успехах своей контрразведки

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СМИ: 17 человек осуждены в Иране за шпионаж в пользу США

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Иранские спецслужбы раскрыли 17 американских шпионов

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В Иране сообщили об аресте 17 «шпионов» ЦРУ

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Эхо Москвы06:00

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Интерфакс02:51
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:44, Ашберн

17 шпионов ЦРУ арестованы в Иране

Вести.UZ04:50
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика

На выборах в украинский парламент победила партия Зеленского

Обновлено вчера в 13:10
Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено в 08:30
Общество

ФСИН попросила профинансировать повышение зарплат сотрудникам

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) попросили у Минфина России о выделении дополнительного финансирования для увеличения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Футбол

Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Российская военная база в Абхазии отмечает 101-ю годовщину со дня образования

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Политика

Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили

Обновлено вчера в 12:08
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Гражданскую активистку убили в Петербурге

Обновлено в 14:32
Футбол

Футболист «Спартака» Ханни перешел в катарский клуб «Аль-Гарафа»

Обновлено в 10:08
Политика

Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Технологии

НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Трамп предложил стать посредником в споре между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 13:07
Кино

«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
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Общество

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Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Ленобласти

В Ленинградской области столкнулись пять легковых машин. В результате аварии пострадали двое детей, рассказал источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:30
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено в 02:58
Происшествия

После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили дело

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги.
Обновлено в 13:29
Футбол

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах

В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Роспотребнадзор остановил работу сыроварни с полуголыми сотрудниками

Роспотребнадзор сообщил о вынесении временного запрета на работу сыроварни в Нижегородской области, где работники нарушали правила санитарии.
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Путешествия

Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире

Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Футбол

Ракитич не уверен, что останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи

Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.
Обновлено в 12:35
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем

Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено в 09:02
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