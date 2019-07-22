По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана». Телеканал отметил, что задержания шли в течение года.

Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов

Шоу-бизнес Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.

Происшествия В Омской области в ДТП пострадали 11 человек В результате ДТП в Омской области с участием кроссовера и легкового автомобиля погибли два человека, 11 получили травмы.

Авто Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.

Политика Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Политика В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Происшествия Депутат Госсовета Коми умер дома от кровопотери Следственный комитет начал проверку по факту смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова.

Политика СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.

Армия и оружие В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.

Футбол Главный тренер БАТЭ высказался о возможном выступлении клуба в РПЛ Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал предложение президента ЦСКА Евгения Гинера о включении белорусских клубов в чемпионат России.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Шоу-бизнес Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Авто Volkswagen обозначил сроки появления Arteon в России В российском представительстве компании Volkswagen завили, что старт продаж модели Arteon в нашей стране запланирован на 2020 год.

Политика Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.

Авто УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор УАЗ "Патриот" 2020 модельного года получит не только новую конструкцию рамы, но и дизельный двигатель от Ford.