Политика
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионовКоммерсантъ 04:00
По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана». Телеканал отметил, что задержания шли в течение года.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
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В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.
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Главный тренер БАТЭ высказался о возможном выступлении клуба в РПЛ
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал предложение президента ЦСКА Евгения Гинера о включении белорусских клубов в чемпионат России.
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Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
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Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Россияне стали чаще обращаться с жалобами в Роскомнадзор на незаконную обработку персональных данных
Россияне стали чаще обращаться с жалобами в Роскомнадзор на незаконную обработку персональных данных.
Обновлено в 08:00
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В российском представительстве компании Volkswagen завили, что старт продаж модели Arteon в нашей стране запланирован на 2020 год.
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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
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УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор
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На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18