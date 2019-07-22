Политика

Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионовКоммерсантъ 04:00

По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана». Телеканал отметил, что задержания шли в течение года.
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