Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУBFM.ru 03:31
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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с чего всё началось
Иранские власти выявили 17 человек, занимавшихся шпионажем в пользу США, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство информации и национальной безопасности Ирана.Коммерсантъ04:00
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Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» предложили парижанам 90 млн евро и своего полузащитника Гарета Бэйла в обмен на Неймара.
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Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
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Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
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