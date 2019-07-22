Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУBFM.ru 03:31

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Иранские власти выявили 17 человек, занимавшихся шпионажем в пользу США, сообщило агентство Tasnim
 со ссылкой на Министерство информации и национальной безопасности Ирана.
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Иран раскрыл вербовщиков из ЦРУ и показал их на видео

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В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

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ТАСС02:51

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РИА Новости04:14
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17 шпионов ЦРУ арестованы в Иране

Вести.UZ04:50
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Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
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В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе.
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Издание The Hill считает, что санкции против проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", которые могут ввести США, бессмысленны.
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Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.
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Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
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Обновлено вчера в 12:30
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Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
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В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной

Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

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По данным «Матч ТВ», трое футболистов «Томи» проведут нынешний сезон на правах аренды в составе дебютанта ПФЛ «Новосибирска».
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В Финляндии российский дальнобойщик сбил насмерть двух человек

На юго-востоке Финляндии гражданин России за рулем грузовика попал в ДТП. Два человека погибли, один получил травмы.
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