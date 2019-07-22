Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУBFM.ru 03:31

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Спецслужбы Ирана заявили об аресте 17 шпионов ЦРУ

РБК03:38

Иран раскрыл вербовщиков из ЦРУ и показал их на видео

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Иранские спецслужбы раскрыли 17 американских шпионов

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В Иране сообщили об аресте 17 «шпионов» ЦРУ

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Власти Ирана объявили о раскрытии американской шпионской сети

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В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Интерфакс02:51
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17 шпионов ЦРУ арестованы в Иране

Вести.UZ04:50
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
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В кроссовере BMW iNext дебютирует экзотический руль

Электрический кроссовер BMW iNext будет запущен на поток лишь в 2021 году, так что до своего выхода ещё не раз даст повод поговорить о себе.
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В продукты россиян добавят панцири саранчи

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В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Минобороны опровергло утверждения "Белых касок" о том, что российская авиация нанесла удар по рынку в Сирии.
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Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
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СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»

На телеканале СТС сообщили, что сериал «Воронины» имеет высокие рейтинги и его закрытие не планируется.
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Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале

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Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Обновлено 19 июля в 14:09
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Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve

Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
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Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе

Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
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Армия и оружие

ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе

О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".
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Политика

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
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Происшествия

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
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В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки

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Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Напомним, Чурикова попала в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева», который проходил 18 июля в московском театре «Русская песня».
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Россия преобразовывает свои вооружённые силы прямо на глазах – СМИ США

СМИ США отмечают, что Россия преобразовывает свои вооружённые силы прямо на глазах.
Обновлено в 07:04
Кино

СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу об украинцах

Главные роли в «Ограблении по-итальянски» исполнили Эдвард Нортон, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и Джейсон Стейтем.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Финляндии россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек

В правоохранительных органах Финляндии отмечают, что двое человек погибли на месте: женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
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Происшествия

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

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УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
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