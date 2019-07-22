Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУBFM.ru 03:31
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
По мнению TrendForce, рынок 3D-сенсоров для смартфонов вступает в стадию роста
Ожидается, что в этом году распознавание лиц с использованием 3D-сенсоров будет в новых флагманских смартфонах Apple, Samsung, Huawei и Sony.
Обновлено в 06:44
Авто
В кроссовере BMW iNext дебютирует экзотический руль
Электрический кроссовер BMW iNext будет запущен на поток лишь в 2021 году, так что до своего выхода ещё не раз даст повод поговорить о себе.
Обновлено в 04:58
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Обновлено вчера в 21:22
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Политика
ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду
После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт
На станции «Окская» московского метро создадут иллюзию реки
Обновлено в 02:50
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Минобороны назвало информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии фейком
Минобороны опровергло утверждения "Белых касок" о том, что российская авиация нанесла удар по рынку в Сирии.
Обновлено в 06:38
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Культура
СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»
На телеканале СТС сообщили, что сериал «Воронины» имеет высокие рейтинги и его закрытие не планируется.
Обновлено в 04:49
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено 19 июля в 14:09
Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve
Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе
Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе
О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:31
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Напомним, Чурикова попала в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева», который проходил 18 июля в московском театре «Русская песня».
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Россия преобразовывает свои вооружённые силы прямо на глазах – СМИ США
СМИ США отмечают, что Россия преобразовывает свои вооружённые силы прямо на глазах.
Обновлено в 07:04
Кино
СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу об украинцах
Главные роли в «Ограблении по-итальянски» исполнили Эдвард Нортон, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и Джейсон Стейтем.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек
В правоохранительных органах Финляндии отмечают, что двое человек погибли на месте: женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
Обновлено вчера в 20:06
Авто
УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52