Происшествия
В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человек
В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человекРБК15:35
В иранской провинции Керманшах в результате землетрясение пострадали 420 человек. Об этом сообщает агентство Tansim.
РБК15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Происшествия
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Калифорнии локализован самый крупный природный пожар в истории штата
Обновлено в 17:46
Происшествия
В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
В Москве водитель КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 17:42
Происшествия
На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре со стройматериалами на рынке в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 15:51
Происшествия
На въезде в Уфу восстановили осложненное из-за аварий движение
Движение на въезде в Уфу, затрудненное из-за нескольких аварий, восстановлено, автомобили едут в обычном режиме, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Волгограде устранили последствия аварии на тепломагистрали
Устранение аварии, произошедшей на тепломагистрали в Волгограде утром в воскресенье, продолжается, в школу, детский сад и 10 домов тепло уже поступило, в ожидании подключения еще восемь зданий, сообщили РИА Новости в волгоградской "Концессии теплоснабжения".
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Латвии задержали русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова
Полиция Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста
Полиция Индии не может забрать тело туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Пермском крае ведутся поиски потерявшихся в лесу детей
Обновлено в 17:33
Происшествия
В московском ресторане у женщины украли кольцо стоимостью $170 тысяч
В одном из столичных ресторанов у посетительницы украли кольцо, стоимость которого составляет около $170 тыс. (более 11 млн рублей).
Обновлено в 12:15
Происшествия
В польских магазинах нашли 170 кг кокаина в бананах
В польских магазинах нашли 170 кг кокаина в коробках с бананами из Эквадора, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:05
Происшествия
На Украине протестующие водители с еврономерами подожгли шины
В украинском Ужгороде в воскресенье, 25 ноября, протестующие подожгли покрышки вблизи областной администрации.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В результате пожара в Ростовской области погибли четыре человека
Тела четырех человек обнаружены на месте пожара в одноэтажном частном доме в станице Нижнекундрючинская Усть-Донецкого района Ростовской области.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Массовое ДТП произошло под Кемерово, есть пострадавшие
Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей произошли на участке автодороги «Кемерово — Лесная Поляна».
Обновлено в 14:54
Происшествия
Коммунальная авария оставила без тепла 32 дома на Зины Портновой
Прорыв трубы на улице Зины Портновой в Петербурге оставил жителей 32 домов без теплых батарей.
Обновлено в 13:58